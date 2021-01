Wonderkids 2020 : qui sont les 50 meilleurs jeunes U21 de la planète ?

La suite après cette publicité

La fin d'année est souvent synonyme de fête mais peut aussi servir de moment idoine pour faire des bilans. Comme en 2018 et en 2019, la Rédaction de Foot Mercato a voté pour les "Wonderkids". En réalisant un sondage au sein de notre rédaction, poste par poste, nous avons désigné un onze type, accompagnés de leurs remplaçants, pour ne garder que les 50 meilleures pépites de la planète. Sont ainsi nommés les 5 meilleurs gardiens U21, les huit meilleurs défenseurs centraux, les cinq meilleurs latéraux droits et les cinq meilleurs latéraux gauches. Les douze meilleurs milieux de terrains et les quinze meilleurs attaquants sont aussi plébiscités.

Gianluigi Donnarumma encore lui

Et on débute assez logiquement par le poste de gardien. Et comme en 2018 et en 2019, Gianluigi Donnarumma (Italie/AC Milan/29 points) est au-dessus de la concurrence. Excellent en club avec l'AC Milan, il n'est pas étranger à la première place actuelle du club lombard en Serie A et ne cesse de progresser. Il est également le gardien titulaire de la sélection italienne. Derrière lui, on retrouve un Français avec Illan Meslier (France/Leeds United/17 points). Devenu titulaire en ce début de saison au profit de Kiko Casilla, l'ancien joueur de Lorient montre de très belles choses en Premier League sous les ordres de Marcelo Bielsa. Le podium est complété par Matvey Safonov (Russie/FK Krasnodar/14 points). Le gardien russe a totalement dégouté les joueurs de Rennes en Ligue des Champions et réalise de belles choses avec les Bykis. Si bien que sa sélection lui a récemment ouvert ses portes. Très bon cette saison malgré les prestations compliquées du FC Nantes, Alban Lafont (France/FC Nantes/9 points) paye sûrement un exercice précédent décevant. L'ancien Toulousain reste néanmoins l'un des plus prometteurs à son poste. Enfin, Anatoliy Trubin (Ukraine/Shakhtar Donetsk/8 points) s'offre la cinquième place de ce classement des gardiens de 21 ans ou moins. Profitant d'une vague de Covid-19 au sein de son équipe, il est devenu titulaire et a évincé le titulaire Andriy Pyatov et n'est pas étranger aux deux victoires du Shakhtar Donetsk contre le Real Madrid en Ligue des Champions.

Wesley Fofana, la belle progression

En défense centrale, Matthijs de Ligt (Pays-Bas/Juventus/30 points) reste au sommet pour la troisième année consécutive. Si ses débuts en Italie ont été compliqués, il est de retour depuis de longs mois à son meilleur niveau qu'on avait entrevu à l'Ajax Amsterdam et sera précieux cette saison pour son coach Andrea Pirlo. À ses côtés, on retrouve Wesley Fofana (France/Leicester/23 points) qui a connu une ascension folle cette année. Devenu titulaire en octobre 2019 avec Saint-Étienne, il n'a pas cessé de monter en puissance en 2020 si bien que Leicester l'a recruté contre 35 millions d'euros en octobre dernier. Arrivé en toute fin de mercato, il s'est directement imposé comme un titulaire indiscutable de l'actuel deuxième de Premier League. Un joueur de Ligue 1 échoue de peu à la troisième puisqu'il s'agit de Sven Botman (Pays-Bas/Lille/21 points). N'entrant pas dans les plans de l'Ajax Amsterdam, il a mis tout le monde d'accord dès ses premiers matches avec les Dogues. Solide sur l'homme et excellent dans l'anticipation, il s'est ouvert le chemin de la sélection néerlandaise et peut rêver d'une brillante carrière. De retour d'une longue blessure, Ibrahima Konaté (France/RB Leipzig/14 points) reste un des grands espoirs du poste. Ses récentes performances prouvent qu'il n'a rien perdu de son talent.

Il a mis Diego Godin à la retraite ou presque. Alessandro Bastoni (Italie/Inter Milan/11 points) suit en cinquième place et s'est imposé comme un cadre de la défense de l'Inter Milan. Régulier dans ses performances, le jeune italien a notamment atteint la finale de la dernière Ligue Europa contre Séville (3-2). Moins utilisé dernièrement par Pep Guardiola compte tenu de sa situation contractuelle, Eric Garcia (Espagne/Manchester City/10 points) a flambé cet été avec les Sky Blues et a même fait ses débuts avec la sélection espagnole. Pilier du surprenant Hellas Vérone l'an dernier, Marash Kumbulla (Albanie/AS Roma/8 points) a rejoint l'AS Roma grâce à ses performances et essaye tout doucement de s'y imposer. La huitième place est partagée par quatre joueurs. Il y a le Strasbourgeois Mohamed Simakan (France/Strasbourg/7 points) qui brille aussi bien dans l'axe ou dans le couloir droit, mais aussi Perr Schuurs (Pays-Bas/Ajax Amsterdam/7 points) incontournable à l'Ajax Amsterdam. Solide l'an dernier avec le PSG, Tanguy Nianzou Kouassi (France/Bayern Munich/7 points) n'a pas encore eu beaucoup de temps de jeu au Bayern Munich, mais reste un grand talent. Même son de cloche pour William Saliba France/Arsenal/7 points), exceptionnel à Saint-Étienne et boudé par son coach Mikel Arteta à Arsenal.

La tornade Alphonso Davies

Il s'adjuge, le deuxième meilleur total de points de cette liste et ce n'est clairement pas une surprise. Ailier repositionné au poste de latéral gauche, Alphonso Davies (Canada/Bayern Munich/35 points) a crevé l'écran en 2020. Arme de choix dans l'armada que représente le Bayern Munich d'Hans-Dieter Flick, le joueur de 20 ans impressionne par sa vitesse et semble encore capable de progresser. À la deuxième place, c'est un Français qu'on retrouve avec Rayan Aït Nouri (France/Wolverhampton/17 points). Ses belles performances à Angers lui valent un statut d'international espoir et lui ont permis d'être prêté à Wolverhampton où il va pouvoir étoffer un peu plus son jeu. Un autre talent tricolore complète le podium puisqu'on retrouve Melvin Bard (France/Olympique Lyonnais/10 points). Doublure de Maxwel Cornet à Lyon, il a montré de très belles choses quand il a eu du temps de jeu et semble capable de faire son trou avec les Gones. Pouvant aussi évoluer en tant que défenseur central, Vitaliy Mykolenko (Ukraine/Dynamo Kiev/6 points) arrive quatrième. International avec son pays et cadre du Dynamo Kiev, il est l'un des plus grands talents évoluant aujourd'hui dans l'Est de l'Europe. Enfin, la cinquième place est partagée entre d'un côté Ruben Vinagre (Portugal/Olympiakos/5 points) prêté par Wolverhampton et qui reste un joueur remuant et de l'autre Aaron Hickey (Ecosse/Bologne/5 points) qui a brillé à Heart of Midlothian et découvre désormais la Serie A.

Sergiño Dest et le Royaume-Uni derrière lui

L'Ajax Amsterdam a poli un diamant la saison dernière avec Sergiño Dest (Etats-Unis/FC Barcelone/30 points) qui s'est automatiquement mué dans le collectif. Parti depuis au FC Barcelone où il montre déjà de très belles choses, l'international américain se distingue particulièrement par sa vitesse et sa qualité technique. Des compétences qu'on retrouve chez ses poursuivants et notamment Reece James (Angleterre/Chelsea/15 points). Profitant des opportunités que lui a laissées son coach Frank Lampard, il a carrément réussi à prendre le dessus sur son poursuivant Cesar Azpilicueta qui est le capitaine de Chelsea. Autre anglais, Tariq Lamptey (Angleterre/Brighton & Hove Albion/11 points) se place sur le podium. Bloqué justement par Reece James chez les Blues, il a décidé de signer pour Brighton & Hove Albion. Un choix payant puisqu'il étale chaque semaine son talent sur les terrains de Premier League. Doublure à Liverpool derrière Trent Alexander-Arnold qui fait office de référence à son poste, Neco Williams (Pays de Galles/Liverpool/9 points) apprend et gratte même du temps de jeu. Il est aussi international avec le Pays de Galles. Relégué en Championship avec Norwich City malgré l'intérêt des plus gros clubs, Max Aarons (Angleterre/Norwich City/8 points) avait brillé l'an dernier et se saisit de la cinquième place.

Eduardo Camavinga au sommet

La lutte au milieu de terrain a été âpre, mais Eduardo Camavinga (France/Stade Rennais/30 points) s'est emparé dans la première place. Déjà dans l'équipe type l'an dernier, le jeune milieu de terrain est de nouveau plébiscité et a encore progressé. Cette année, il a découvert l'équipe de France et la Ligue des Champions et semble passer les caps avec facilité. Nommé l'an passé, Phil Foden Angleterre/Manchester City/23 points) est cette fois bien titulaire. De plus en plus utilisé par Pep Guardiola qui en fait cette saison un titulaire, le jeune anglais affiche une maturité déconcertante dans son jeu. Le trident du milieu est complété par Dominik Szoboszlai Hongrie/RB Leipzig/22 points), le phénomène des derniers mois. Depuis la reprise des compétitions en juin dernier, il a tout explosé avec Salzbourg en remportant le titre tout en marquant et distribuant les buts comme des petits pains. En sélection, il a aussi été déterminant dans la qualification de la Hongrie pour l'Euro 2020 et vient d'être recruté par le RB Leipzig. Un Français échoue juste derrière à la quatrième place. Il s'agit de Boubacar Kamara (France/Olympique de Marseille/19 points dont le rôle en tant que milieu défensif à l'Olympique de Marseille est crucial. International espoirs, il a réalisé une belle année 2020. Alors lui on ne s'attendait pas à le voir exploser si vite.

Prêté à Las Palmas l'an dernier, Pedri (Espagne/FC Barcelone/18 points) est en train de mettre tout le monde d'accord au FC Barcelone. Le jeune milieu offensif est très régulier dans ses performances et se retrouve plus ou moins titulaire. Dans le onze type l'an dernier, Kai Havertz (Allemagne/Chelsea/16 points) paye sans doute un début de saison compliqué à Chelsea. Seulement sixième, il reste un grand talent du football mondial et sera précieux pour les Blues de Frank Lampard. Pas encore toujours titulaire, Sandro Tonali (Italie/AC Milan/16 points) s'adapte doucement, mais sûrement à l'équipe de Stefano Pioli et arrive lui aussi sixième tout comme Jude Bellingham (Angleterre/Borussia Dortmund/16 points). Impressionnant l'an dernier avec Birmingham, il se fait tout doucement sa place au Borussia Dortmund. Il devance d'ailleurs Giovanni Reyna (Allemagne/Borussia Dortmund/15 points) qui ne cesse de prendre en importance avec les Marsupiaux depuis quelques mois. Révélation lyonnaise de la saison dernière, Maxence Caqueret (France/Olympique Lyonnais/12 points) partage la dixième place avec la jeune pépite Ryan Gravenberch (Pays-Bas/Ajax Amsterdam/12 points) qui crève l'écran sous les ordres d'Erik ten Hag. Enfin, Nicolo Zaniolo (Italie/AS Roma/11 points) qui a connu deux ruptures des ligaments croisés et Rayan Cherki (France/Olympique Lyonnais/11 points) arrivent à la douzième place

La la Håland

Personne n'a eu autant de votes qu'Erling Braut Håland (Norvège/Borussia Dortmund/36 points) et cela ne souffre d'aucune contestation. Révélé à Salzbourg, il a pris une tout autre dimension avec le Borussia Dortmund avec qui il a marqué 33 buts en 32 matches lors de l'année 2020. Le buteur norvégien a totalement écrasé la concurrence comme il a l'habitude de faire sur les pelouses de Bundesliga. En deuxième place, on retrouve Joao Felix Portugal/Atlético de Madrid/27 points) qui fait partie de l'équipe type comme en 2019. L'attaquant portugais avait connu des débuts compliqués avec le club madrilène, mais semble enfin avoir adopté la méthode Diego Simeone. De plus en plus important dans le jeu des Colchoneros, il est l'un des grands talents de demain. La ligne d'attaque est complétée par Jadon Sancho (Angleterre/Borussia Dortmund/24 points) qui enchaîne une troisième nomination de rang. S'il rencontre plus de difficultés en ce début de saison, il a terminé la saison 2019/2020 de Bundesliga en fanfare et reste le leader technique du Borussia Dortmund. Il a néanmoins était suivi de près par Ansu Fati (Espagne/FC Barcelone/20 points). De plus en plus responsabilisé en club, le jeune ailier récemment devenu international est actuellement blessé et en Catalogne son retour est attendu avec impatience. La cinquième place revient à un autre espagnol puisque Ferran Torres (Espagne/Manchester City/14 points) suit juste derrière. Aussi bien en ailier qu'en pointe de l'attaque, l'ancien de Valence ne cesse de s'améliorer et s'est vite adapté au jeu de Manchester City.

La sixième place est partagée entre Francisco Trincao (Portugal/FC Barcelone/12 points) qui sort d'une première partie d'année brillante à Braga et s'adapte au FC Barcelone, Darwin Nunez (Uruguay/Benfica/12 points), recrue phare de Benfica qui crève l'écran et Jens Petter Hauge (Norvège/AC Milan/12 points) qui a fait sensation avec Bodø/Glimt et qui s'illustre désormais en Serie A. Un championnat dans lequel évolue Dejan Kulusevski (Suède/Juventus/11 points). L'ailier a brillé avec Parme la saison dernière et reste très convaincant lors de ses débuts avec la Juventus. Pas encore vraiment titulaire, mais disposant d'un temps de jeu important, Mason Greenwood (Angleterre/Manchester United/10 points) arrive dixième et sort d'une belle année où il aura notamment impressionné en Ligue Europa. Il arrivé à égalité avec Amine Gouiri (France/OGC Nice/10 points). Recruté par Nice en provenance de Lyon, il est l'une des seules satisfactions des Aiglons en ce début de saison. La douzième place est partagée par le dribbleur fou du Real Madrid, Vinicius Junior (Brésil/Real Madrid/9 points) ainsi que les deux pépites néerlandaises Myron Boadu (Pays-Bas/AZ Alkmaar/9 points) et Donyell Malen (Pays-Bas/PSV Eindhoven/9 points). Enfin, Moise Kean (Italie/Paris SG/8 points) qui est en train de se relancer au Paris Saint-Germain s'offre la quinzième place parmi les attaquants.

Notre onze :

Gianluigi Donnarumma (1999/Italie/AC Milan)

Sergiño Dest (2000/Etats-Unis/FC Barcelone), Matthijs de Ligt (1999/Pays-Bas/Juventus), Wesley Fofana (2000/France/Leicester), Alphonso Davies (2000/Canada/Bayern Munich)

Dominik Szoboszlai (2000/Hongrie/RB Leipzig), Eduardo Camavinga (2002/France/Stade Rennais), Phil Foden (2000/Angleterre/Manchester City)

João Félix (1999/Portugal/Atlético de Madrid), Erling Braut Håland (2000/Norvège/Borussia Dortmund), Jadon Sancho (2000/Angleterre/Borussia Dortmund).

Les éditions précédentes

Ils ont obtenu au moins un vote :

Gardiens : Andriy Lunin (Ukraine/Real Madrid/4 points), Manuel Roffo (Argentine/Boca Juniors/3 points), Luis Maximiano (Portugal/Sporting CP/3 points), Marcin Bulka (Pologne/Carthagène prêté par le Paris Saint-Germain/2 points), Inaki Pena (Espagne/FC Barcelone/2 points), Manuel Gasparini (Italie/Udinese/2 points), Radoslaw Majecki (Pologne/AS Monaco/2 points), Arnau Tenas (Espagne/FC Barcelone/ 1 point), Miguel Angel Morro (Espagne/Rayo Vallecano/1 point), Maarten Vandevoordt (Belgique/Genk/1 point), Kjell Scherpen (Pays-Bas/Ajax Amsterdam/1 point), Mile Svilar (Benfica/Belgique/1 point) et Diogo Costa (FC Porto/Portugal/1 point).

Défenseurs : Nehuen Pérez (Argentine/Grenade prêté par l'Atlético de Madrid/6 points), Edmond Tapsoba (Burkina Faso/Bayer Leverkusen/6 points), Sinaly Diomandé (Côte d'Ivoire/OL/4 points), Dan-Axel Zagadou (France/Borussia Dortmund/4 points), Leonardo Balerdi (Argentine/Olympique Marseille/3 points), Valeriy Bondar (Ukraine/Shakhtar Donetsk/3 points), Evan N'Dicka (France/Eintracht Francfort/3 points), Mohammed Salisu (Ghana/Southampton/2 points), Malang Sarr (France/FC Porto prêté par Chelsea/2 points), Eduardo Quaresma (Portugal/Sporting CP/2 points), Ravil Tagir (Turquie/Istanbul Basaksehir/2 points), Benoît Badiashile (France/AS Monaco/2 points), Ronald Araujo (Uruguay/FC Barcelone/2 points), Josko Gvardiol (Croatie/Dinamo Zagreb/2 points), Facundo Medina (Argentine/RC Lens/1 point), Japhet Tanganga (Angleterre/Tottenham/1 point), Hugo Guillamon (Espagne/Valence CF/1 point), Ethan Ampadu (Pays de Galles/Sheffield United/1 point), Zinho Vanheusden (Belgique/Standard Liège/1 point), Maxence Lacroix (France/VfL Wolfsbourg/1 point), Sebastian Walukiewicz (Pologne/Cagliari/1 point), Matteo Gabbia (Italie/AC Milan/1 point), Ilya Zabarnyi (Ukraine/Dynamo Kiev/1 point), Ozan Kabak (Turquie/Schalke 04/1 point) et Jean-Clair Todibo (France/Benfica/1 point).

Latéraux gauches : Nuno Mendes (Portugal/Sporting CP/4 points), Luca Pellegrini (Italie/Genoa/4 points), Adrien Truffert (France/Stade Rennais/4 points), Domagoj Bradaric (Croatie/Lille OSC/3 points), Owen Wijndal (Pays-Bas/AZ Alkmaar/3 points), Mitchel Bakker (Pays-Bas/Paris Saint-Germain/3 points), Juan Miranda (Espagne/Betis/3 points), Brandon Williams (Angleterre/Manchester United/2 points), Nuno Tavares (Portugal/Benfica/2 points), Manu Sanchez (Espagne/Atlético de Madrid/1 point), Niels Nkounkou (France/Everton/1 point) et Luan Candido (Brésil/RB Brésil/1 point)

Latéraux droits : Brandon Soppy (France/Rennes/6 points), Yan Couto (Brésil/Girona prêté par Manchester City/5 points), Diogo Dalot (Portugal/AC Milan/5 points), Chris Richards (Etats-Unis/Bayern Munich/4 points), Jeremie Frimpong (Pays-Bas/Celtic Glasgow/3 points), Yan Valery (France/Southampton/3 points), Mateu Morey (Espagne/Borussia Dortmund/2 points), Ki-Jana Hoever (Pays-Bas/Wolverhampton/2 points), Pedro Porro (Espagne/Sporting CP/1 point), Emerson (Brésil/Real Betis/1 point), Tomas Tavares (Portugal/Alavés prêté par Benfica, 1 point), Khellven (Brésil/Paranaense/1 point), Lutsharel Geertruida (Pays-Bas/Feyenoord/1 point) et Jonathan Ruque (France/FC Annecy/1 point).

Milieux de terrain : Mason Mount (Angleterre/Chelsea/10 points), Riqui Puig (Espagne/FC Barcelone/7 points), Declan Rice (Angleterre/West Ham/7 points), Jamal Musiala (Allemagne/Bayern Munich/6 points), Florian Wirtz (Allemagne/Bayer Leverkusen/6 points), Kang-in Lee (Corée du Sud/Valence CF/5 points), Mohammed Kudus (Ghana/Ajax Amsterdam/5 points), Brahim Diaz (Espagne/AC Milan/4 points), Hannes Wolf (Autriche/Borussia Mönchengladbach prêté par le RB Leipzig/4 points), Angel Gomes (Portugal/Boavista/4 points), Boubakary Soumaré (France/Lille/4 points), Zaydou Youssouf (France/AS Saint-Étienne/3 points), Yari Verschaeren (Belgique/Anderlecht/3 points), Sofiane Diop (France/AS Monaco/3 points), Curtis Jones (Angleterre/Liverpool/3 points), Florentino Luis (Portugal/AS Monaco prêté par Benfica/3 points), Mohammed Ihattaren (Pays-Bas/PSV Eindhoven/3 points), Youssouf Fofana (France/AS Monaco/3 points), Michaël Cuisance (France/Olympique de Marseille/3 points), Tyler Adams (Etats-Unis/RB Leipzig/3 points), Aurélien Tchouaméni (France/AS Monaco/3 points), Fausto Vera (Argentine/Argentinos Junior/2 points), Pape Gueye (France/Olympique de Marseille/2 points), Tiago Dantas (Portugal/Bayern Munich prêté par Benfica/2 points), Thiago Almada (Argentine/Velez Sarsfield/2 points), Reinier (Brésil/Borussia Dortmund/2 points), Mattéo Guendouzi (France/Hertha Berlin prêté par Arsenal/2 points), Marcos Antonio (Brésil/Shakhtar Donetsk/2 points), Adil Aouchiche (France/AS Saint-Étienne/2 points), Imran Louza (France/FC Nantes/1 point), Cheick Doucouré (France/RC Lens/1 point), Joris Chotard (France/Montpellier HSC/1 point), Fabio Vieira (Portugal/FC Porto/1 point), Martin Zubimendi (Espagne/Real Sociedad/1 point), Roberto Lopez (Espagne/Real Sociedad/1 point), Agustin Almendra (Argentine/Boca Juniors/1 point), Yassine Benrahou (France/Nîmes/1 point), Sebastian Szymanski (Pologne/Dynamo Moscou/1 point), Matthew Longstaff (Angleterre/Newcastle/1 point), Steve Régis Mvoué (Cameroun/Toulouse/1 point), Hamed Junior Traoré (Côte d'Ivoire/Sassuolo/1 point), Han-Noah Massengo (France/Bristol/1 point), Nicolas Raskin (Belgique/Standard Liège/1 point), Gabriel Menino (Brésil/Palmeiras/1 point), Lazar Samardzic (Allemagne/RB Leipzig/1 point), Enzo Le Fée (France/FC Lorient/1 point), Billy Gilmour (Ecosse/Chelsea/1 point), Eljif Elmas (Macédoine/Napoli/1 point), Daniil Utkin (Russie/FK Krasnodar/1 point) et Lucien Agoumé (France/Spezia prêté par l'Inter Milan/1 point).

Attaquants : Callum Hudson-Odoi (Angleterre/Chelsea/7 points), Takefusa Kubo (Japon/Villarreal prêté par le Real Madrid/7 points), Moussa Diaby (France/Bayer Leverkusen/7 points), Samuel Chukwueze (Nigéria/Villarreal/7 points), Rodrygo Goes (Brésil/Real Madrid/7 points), Youssoufa Moukoko (Allemagne/Borussia Dortmund/7 points), Charles De Ketelaere (Belgique/Bruges/5 points), Alexander Isak (Suède/Real Sociedad/5 points), Pedro Neto (Portugal/Wolverhampton/5 points), Matheus Cunha (Brésil/Hertha Berlin/4 points), Manor Solomon (Israël/Shakhtar Donetsk/4 points), Antony (Brésil/Ajax Amsterdam/4 points), Yunus Musah (Etats-Unis/Valence/4 points), Fabio Silva (Portugal/Wolverhampton/4 points), Rafael Leao (Portugal/AC Milan/4 points), Gabriel Martinelli (Brésil/Arsenal/3 points), Jonas Wind (Danemark/Copenhague/3 points), Lassina Traoré (Burkina Faso/Ajax Amsterdam/3 points), Alexis Saelemaekers (Belgique/AC Milan/2 points), Andi Zeqiri (Suisse/Brighton & Hove/2 points), Joshua Zirkzee (Pays-Bas/Bayern Munich/2 points), Bryan Gil (Espagne/Eibar/2 points), Bukayo Saka (Angleterre/Arsenal/2 points), Arnaud Kalimuendo (France/RC Lens prêté par le Paris Saint-Germain/2 points), Silas Wamangituka (RD Congo/Stuttgart/2 points), Jeremy Doku (Belgique/Rennes/2 points), Krépin Diatta (Sénégal/Bruges/2 points), Magomed Shapi-Suleymanov (Russie/FK Krasnodar/2 points), Jonathan David (Canada/Lille/2 points), Tetê (Brésil/Shakhtar Donetsk/2 points), Justin Kluivert (Pays-Bas/RB Leipzig prêté par l'AS Roma/2 points), Julián Álvarez (Argentine/River Plate/2 points), Rhian Brewster (Angleterre/Sheffield United/1 point), Sebastiano Esposito (Italie/SPAL prêté par l'Inter Milan/1 point), Joelson Fernandes (Portugal/Sporting CP/1 point), Ander Barrenetxea (Espagne/Real Sociedad/1 point), Yeremi Pino (Espagne/Villarreal/1 point), Josh Sargent (Etats-Unis/Werder Brême/1 point), Karim Adeyemi (Allemagne/RB Salzbourg/1 point), Eddie Nketiah (Angleterre/Arsenal/1 point), Ezequiel Barco (Argentine/Atlanta/1 point), Noah Okafor (Suisse/RB Salzbourg/1 point), Agustin Urzi (Argentine/Banfield/1 point), Andreas Skov Olsen (Danemark/Bologne/1 point), Adolfo Gaich (Argentine/CSKA Moscou/1 point), Kaio Jorge (Brésil/Santos/1 point), Filip Stevanovic (Serbie/Partizan prêté par Manchester City/1 point), Nathanaël Mbuku (Suisse/Stade de Reims/1 point), Tanguy Coulibaly (France/Stuttgart/1 point), Reiss Nelson (Angleterre/Arsenal/1 point), Ignatius Ganago (Cameroun/Lens/1 point), Bryan Mbeumo (France/Brentford/1 point), Janis Antiste (France/Toulouse/1 point), Diego Lainez (Mexique/Betis/1 point), Gabriel Veron (Brésil/Palmeiras/1 point), Adam Hlozek (République Tchéque/Sparta Prague/1 point), Sekou Koita (Mali/Salzbourg/1 point), Karamoko Dembélé (Ecosse/Celtic/1 point), Konrad De la Fuente (Etats-Unis/FC Barcelone/1 point), Vladyslav Supryaha (Ukraine/Dynamo Kiev/1 point), Kvicha Kvaratskhelia (Géorgie/Rubin Kazan/1 point), Pietro Pellegri (Italie/AS Monaco/1 point) et Abel Ruiz (Espagne/Braga/1 point).