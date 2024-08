L’offre folle de CANAL+ pour la nouvelle Ligue des Champions !

Vous aimez la Ligue des Champions ? Sa pléiade de stars, sa petite musique qui donne la chair de poules, les meilleures équipes de la scène européenne… Et bien si vous n’êtes pas au courant, sachez que l’UEFA a décidé de faire un sacré lifting à la plus prestigieuse des compétitions européennes. La Ligue des champions 2024-25 a été boostée : plus de matches, plus de chocs dès le début de la compétition mais surtout plus de clubs français en lice (PSG, Monaco, Brest, peut-être Lille en cas de qualifications en barrage contre le Slavia Prague). Une nouvelle version de la Ligue des Champions qui sera diffusée en intégralité sur les chaînes CANAL+.

La suite après cette publicité

Et le grand changement, c’est l’évolution de la phase de poules. Oubliez les habituelles confrontations aller-retour de septembre à décembre, et les 8 groupes de 4 équipes. Dorénavant, il n’y a plus qu’un seul classement qui regroupera les 36 clubs. Ainsi, chaque équipe a 8 rencontres à disputer (contre 6 actuellement), pour autant d’adversaires différents. La saison régulière est constituée de huit journées réparties en cinq mois (du 17 septembre 2024 au 29 janvier 2025). Cerise sur le gâteau, l’ultime journée, pleine de promesses tant la moindre action pourrait chambouler le classement, se joue en simultané sur un seul et unique mercredi soir. Le tableau final conserve sa forme actuelle, à savoir des matches aller-retour suivis d’une finale sèche, prévue à Munich, le samedi 31 mai 2025.

100 % des compétitions européennes en exclusivité sur CANAL+

Autant de matches qui seront disputés en exclusivité sur les chaînes CANAL+ qui proposera en plus de la coupe aux grandes oreilles, 100 % des compétitions européennes avec en exclusivité : l’UEFA Champions League, l’UEFA Europa League ainsi que l’UEFA Conférence League. Pour fêter le retour de 100 % des Coupes d’Europe chez CANAL+ à partir de ce mois d’août, la chaine lance une nouvelle offre dès le 20 août : CANAL+ & Pass Coupes d’Europe. Elle sera commercialisée au prix de 29,99€ pendant 12 mois puis 37,99€ les 12 suivants*.

La suite après cette publicité

Ainsi pour un prix exceptionnel, dans un contexte économique particulier, vous aurez accès à chaque semaine européenne les mardi, mercredi et jeudi aux affrontements entre ce qui se fait de mieux au niveau du football européen (Real Madrid, FC Barcelone, Bayern Munich, Manchester City, Inter Milan, Atletico de Madrid, Arsenal, Liverpool, Dortmund, Juventus, etc…) ainsi que les rencontres européennes des meilleurs clubs français de la saison passée (PSG, OL, Monaco, Lens, Lille, Brest). Ainsi, : les chaines Canal + diffuseront 100 % des matches des 3 coupes d’Europe en exclusivité et proposeront des matches en intégralité (avec 100 % des matches des clubs français), des multiplex et des émissions pour assurer la diffusion de tous les matches.

De quoi se régaler tout au long de l’année en tant que fan de foot à un prix très doux. D’ailleurs ça commence avec la diffusion des Barrages de la Ligue des Champions avec notamment le LOSC qui va jouer sa qualification en Ligue des Champions face au Slavia Prague (aller le 20 aout et retour le 28 aout). Alors pour assister aux premiers pas de Kylian Mbappé en LdC avec le Real Madrid, apercevoir le Barça de Lamine Yamal, le PSG d’Ousmane Dembelé, le Manchester City d’Erling Haaland, le Liverpool version Arne Slot, et l’AS Monaco de Breel Embolo n’hésitez plus et souscrivez sans plus tarder pour bénéficier du Pass Coupe d’Europe CANAL+ !

La suite après cette publicité

*Offres valables en France métropolitaine du 20 août au 15 octobre 2024 soumises à conditions. Voir modalités sur boutique.canalplus.com