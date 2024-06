Torino, Majorque : ça bouge en coulisses pour Nemanja Radonjić !

Prêté par le Torino à Majorque lors de la deuxième partie de saison, Nemanja Radonjić ne devrait ni rester en Italie, ni en Espagne. Néanmoins, selon nos informations, un club est déjà prêt à lui dérouler le tapis rouge sans mauvais jeu de mot. En effet, l’Étoile rouge de Belgrade est déjà entrée en contact avec l’entourage du joueur serbe pour des retrouvailles lors du prochain mercato d’été. Passé par le club serbe lors de la saison 2017/2018, le natif de Niš avait brillé dans son pays natal avant d’être recruté par l’Olympique de Marseille et n’est aujourd’hui pas contre un retour en Serbie. Après une énième expérience décevante lors d’un prêt (quatorze apparitions seulement en Espagne), ni les dirigeants de Majorque, ni les dirigeants du Torino ne sont motivés à l’idée de le conserver. D’après nos indiscrétions, les Bermellones ne vont pas activer l’option d’achat pourtant inclue dans le prêt, tandis que les Granata se préparent à brader l’international serbe sous contrat jusqu’en 2025.

La suite après cette publicité

En plus de l’Etoile rouge de Belgrade, le club grec de l’Olympiacós continue à surveiller de près la situation de Nemanja Radonjić, déjà sur les tablettes de l’écurie du Pirée en janvier dernier. Mais contrairement à la fenêtre de transferts hivernale, aucun club de Serie A est aujourd’hui intéressé par les services du Serbe de 28 ans. Pour rappel, l’AC Monza, l’Udinese et la Salernitana avaient un temps coché le nom de Radonjić pour renforcer leurs rangs durant la saison mais sans succès, les négociations avec le joueur n’avaient pas abouti. Absent de la liste de Dragan Stojković pour disputer l’Euro 2024 en Allemagne avec la Serbie, Nemanja Radonjić a conscience qu’il se retrouve à 28 ans dans une impasse. Quoi de mieux que le club où il a explosé, le pays où il est né, pour retrouver de belles couleurs et surtout un statut au sein de la sélection serbe. Affaire à suivre mais une nouvelle et probable ultime chance sera proposée à Radonjić dans les prochaines semaines après des échecs successifs à Marseille, au Hertha Berlin, au Benfica, au Torino et à Majorque…