Saint-Etienne séduit par Pierre Ekwah

À la recherche d’un milieu défensif, l’AS Saint-Etienne prospecte à tout-va. Après avoir songé à Salis Abdul Samed (RC Lens) et à Mamady Diambou (FC Salzsbourg), les Verts ont jeté leur dévolu sur Pierre Ekwah et apprécient tout particulièrement le profil du joueur. Ce milieu de terrain défensif tricolore de 22 ans est parti très jeune en Angleterre. Passé par les équipes de Chelsea U18 et de West Ham U21, le natif de Massy s’est révélé du côté de Sunderland en Championship.

Auteur de 40 matches l’an passé avec les Blacks Cats en championnat, il a marqué à 5 reprises et délivré 2 passes décisives. Formé au poste de milieu défensif, ce gaucher élégant d’1m89 est aussi capable de dépanner en relayeur et se trouve être un redoutable tireur de coups franc. Le club anglais réclame entre 6 et 7 M€ pour libérer Pierre Ekwah. À suivre.