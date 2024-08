Le PSG et le Real Madrid bataillent pour un surprenant transfert

Ces dernières années, les relations entre le Paris Saint et le Real Madrid se sont détériorées. En effet, les deux géants européens se sont longtemps disputés les faveurs de Kylian Mbappé (25 ans). Le club de la capitale a remporté plusieurs batailles, notamment lors de la prolongation de contrat du Français en 2022. Mais cet été, les Franciliens ont dit adieu à Mbappé, qui a rejoint libre les Merengues pour entamer un nouveau chapitre de sa carrière.

Josh Acheampong plaît à Paris et Madrid

Et si on pouvait penser que les choses allaient se calmer entre Paris et Madrid, ce n’est pas le cas. En effet, les champions de France et les champions d’Espagne sont à la lutte pour un nouveau joueur à présent. Le média britannique, The Independent révèle ce jeudi que les deux écuries sont intéressées par Josh Acheampong. Une piste qui peut paraître surprenante. Âgé de 18 ans, cet arrière-droit, capable aussi d’évoluer dans l’axe, évolue du côté de Chelsea.

L’an dernier, l’Anglais est apparu à une reprise au sein de l’équipe chapeautée alors par Mauricio Pochettino. C’était le 2 mai lors de la victoire 2 à 0 face à Tottenham et il avait joué 6 minutes. Un baptême du feu pour celui qui est considéré comme un espoir du club londonien. Mais les pensionnaires de Stamford Bridge, qui ont 44 joueurs actuellement dans leur effectif et qui doivent réaliser des ventes cet été, pourraient bien le sacrifier.

Un deal qui arrangerait Chelsea

Ce qui n’a pas échappé à plusieurs écuries anglaises, mais aussi au Paris Saint-Germain et au Real Madrid, qui figurent en tête de sa longue liste de prétendants. Bien qu’il ait peu joué au niveau professionnel, Acheampong a une belle cote. Le média anglais précise d’ailleurs que les Parisiens et les Merengues comptent mettre environ 15 M€ sur la table pour le latéral droit. Les deux clubs veulent préparer l’avenir à ce poste.

Pour les Espagnols, l’idée est d’avoir à l’avenir un remplaçant solide pour Dani Carvajal et qui soit capable de jouer une vingtaine de rencontres avant de prendre un jour sa succession. Le plan du PSG, qui possède Achraf Hakimi, est sensiblement le même. Cela permettait d’intégrer Acheampong en douceur. Chelsea, qui compte donc sur les ventes de ses talents pour renflouer ses caisses, pourrait donc arbitrer le nouveau match entre le PSG et le Real Madrid.