OL : l’hommage de Laurent Blanc et Tetê à Pelé

Hier, le Roi Pelé nous a quitté. Les réactions ont été nombreuses à travers le monde. Du côté de Lyon, Laurent Blanc a eu des mots forts pour la légende auriverde. «Très triste. J’ai fait un petit truc dans le vestiaire et j’ai dit aux jeunes d’aller le voir sur Youtube car un génie du football est parti. Les premières images du football pour moi, c’est sûrement lui. Je l’ai rencontré en 2018. C’est un grand monsieur qui s’en va». Tetê (22 ans) lui a aussi rendu un bel hommage ce vendredi matin lors de sa conférence de presse.

«C’est une situation délicate. Il a marqué le monde du football, et pas seulement nous les Brésiliens. C’est triste pour tout le monde entier. C’est un choc. Je retiens ce qu’il a donné, il a marqué le monde entier. J’ai souvenir de son match à la Coupe du monde à 16 ans quand il fait passer le ballon au-dessus du défenseur et marque un but fantastique (…) Le Brésil est en deuil aujourd’hui. Il n’a pas révolutionné que le foot, notre pays aussi. Il faut continuer ce qu’il avait mis en place, on se le doit.» Ce qui serait le meilleur des hommages.

