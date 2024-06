Real Madrid : le message de Kylian Mbappé à Florentino Pérez

Joueur du Real Madrid depuis hier, Kylian Mbappé savoure pleinement sa future arrivée dans la capitale espagnole. Présent en conférence de presse ce mardi, à la veille du match entre la France et le Luxembourg, le Bondynois a d’ailleurs tenu à envoyer un message au club merengue ainsi qu’à son président, Florentino Pérez.

« Juste avant de commencer cette conférence de presse je voulais juste m’exprimer. Tout le monde a eu l’information, ça y est, c’est officiel je vais être un joueur du Real Madrid pour les cinq prochaines saisons minimums. C’est un immense plaisir, libéré, soulagé d’être dans club où j’ai toujours voulu être. C’est le club où j’ai toujours rêvé d’être donc un grand merci. J’ai beaucoup d’excitation à l’idée d’aller dans ce très grand club, le meilleur du monde. J’arrive avec beaucoup d’humilité et merci aux personnes qui m’ont envoyé des messages et à ceux qui ont contribué dans cette opération. Je remercie le Real Madrid d’avoir travaillé, Florentino Pérez qu’a toujours cru en moi. Mais il faut retourner à quelque chose de plus rationnel, je pense que cela a pris de l’ombre sur la sélection », a-t-il confié en conférence de presse.