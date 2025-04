Real Madrid : Carlo Ancelotti flingue ses joueurs

Le Real Madrid ne s’attendait pas à ça. Hier soir, les coéquipiers de Kylian Mbappé ont été lourdement battus par Arsenal en 1/4 de finale aller de l’UEFA Champions League. Une défaite 3 à 0 nette et sans bavure. Si une qualification est encore possible dans une semaine au stade Santiago-Bernabéu, une nouvelle remontada sera malgré tout très compliquée. Après le revers d’hier soir, Carlo Ancelotti, qui a plaidé coupable, était abattu. «C’était une défaite difficile, évidemment. Nous ne nous attendions pas à cela. La vérité, c’est que, pendant une heure, l’équipe a été assez bonne. En première mi-temps, il y avait de l’ordre, mais après les deux buts, encaissés sur coups de pied arrêtés, l’équipe s’est un peu effondrée mentalement et physiquement. Et il est difficile de terminer le match de cette façon.»

Ancelotti plaide coupable

Le Mister a ajouté ensuite : «nous n’avons pas eu de réaction, ce que nous avons habituellement, mais les 30 dernières minutes ont été très mauvaises. Vous devez être autocritique. Et à partir de là, pensez à faire tout votre possible pour essayer de vous en remettre (…) C’est difficile à expliquer. Nous n’avons pas été en mesure d’avoir une réaction commune et unie. Nous avons essayé de faire des jeux individuels et cela nous a pénalisés, car nous avons perdu un peu d’ordre. Et là, ils ont mieux contrôlé le ballon et le résultat, surtout (…) La réaction a été très mauvaise. Et je pense que c’est un peu le problème que nous avons eu tout au long de la saison. La difficulté d’être un bloc compact dans les bons moments, mais aussi dans ceux qui ne le sont pas.»

L’entraîneur italien a reconnu la supériorité des Gunners, bien meilleurs que ses joueurs hier soir à Londres. «Aujourd’hui, ils ont montré une meilleure attitude, de la qualité, du bloc… et bien d’autres choses qu’ils ont faites mieux que nous. Dans la revue, il faut être assez honnête : pendant une heure, l’équipe n’a pas été mauvaise. Mais si vous regardez simplement le résultat, il semble que vous devez tout jeter à la poubelle. Et ce n’est pas comme ça. Le résultat est très, très difficile à surmonter… Mais il y a des choses, en première mi-temps, que nous avons assez bien faites. Nous avons eu quelques occasions de prendre l’avantage. Comme il est vrai que nous avons joué contre une équipe très forte, qui a beaucoup travaillé et donne physiquement un très haut niveau.»

Mais il tacle ses joueurs

Bien qu’il y croit, Ancelotti a paru un poil résigné. «Il y en a très peu (de chances de se qualifier, ndlr), mais il faut essayer. Et nous allons essayer de toutes les manières. Nous avons l’occasion de réagir à un mauvais match, à un mauvais résultat. Voyons si nous sommes capables de le faire (…) Si vous regardez le match de ce soir (hier), il semble qu’il n’y ait aucune chance. Mais des choses imprévisibles se produisent dans le football. Personne ne s’attendait à ce que Rice marque deux buts sur coups francs aujourd’hui et il l’a fait. Tout peut arriver dans ce sport. Nous devons croire, faire confiance parce que parfois, il se passe beaucoup de choses au Bernabéu.» Le Mister compte-t-il changer des choses, notamment dans le secteur offensif ?

«Non. Le onze est différent des années précédentes, mais c’est le meilleur. Je pense toujours que les bons doivent jouer et ne pas s’asseoir sur le banc. La clé ici est de nous organiser pour être un bloc compact, parce que nous n’avons pas encore pu l’être.» C’est surtout mentalement qu’il faudra s’améliorer pour lui. «L’équipe est tombée mentalement et n’a pas pu réagir. Jusque-là, il y avait un équilibre. Il y avait de l’intensité. Ils n’ont pas beaucoup joué entre les lignes, jusqu’à ce qu’ils marquent le deuxième. Maintenant, il est temps de travailler, de se sacrifier. Il faut le faire tous ensemble. Nous l’avons fait à maintes reprises et il est temps de le faire à nouveau. C’est compliqué, mais il faut essayer de la première à la dernière minute.» Le message est passé !