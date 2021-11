Les nouvelles confidences de Mino Raiola sur les dossiers Paul Pogba et Gianluigi Donnarumma

La suite après cette publicité

Chaque année, Mino Raiola est au cœur des débats lorsqu’il s’agit du mercato. Et cette fois encore, le célèbre agent de joueurs va avoir du pain sur la planche. Entre l’avenir d’Erling Haaland et celui d’un Paul Pogba en fin de contrat, l’Italo-Hollandais a de quoi faire. Interrogé sur un possible retour de la Pioche à la Juventus, Raiola a encore démontré qu’il avait le sens de la formule.

« Rêver, ça ne coûte rien. Celui qui ne rêve pas est mort. Moi, je n’interdis à personne de rêver. Moi-même j’en fais tous les jours. On verra si ces rêves peuvent devenir réalité », a-t-il déclaré à TMW, avant d’être relancé sur la faisabilité économique d’un tel dossier par une Juventus moins armée financièrement que le PSG, par exemple.

« Tout le monde sait comment cette histoire va se terminer »

« Décembre, c’est le mois pour rêver avec Noël et toutes les fêtes. C’est encore trop trop, on verra ce qu’il se passera. On ne sait pas pourquoi, mais quand on parle de Pogba en Angleterre, même les morts se réveillent. Alors, mieux vaut ne pas en parler, parce que certains anciens joueurs de Manchester United, s'ils ne parlent pas de Pogba et de moi, ils ne parlent de rien. Alors, c'est mieux de ne pas en parler. »

Un joli tacle que Roy Keane et Paul Scholes, anciens experts en la matière habitués à critiquer le Français, apprécieront. Enfin, Raiola a brièvement évoqué l’autre dossier qui fait beaucoup parler : la concurrence entre Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas. « Je ne sais pas si c'est devenu un problème. Je pense que tout le monde sait comment cette histoire va se terminer. Et ça se passera bien pour Gianluigi. Il faut un peu de patience, je comprends qu'il vit un moment qu’il n’a jamais vécu auparavant, mais ça se réglera seulement avec le dialogue. » À bon entendeur…