Trophée Veolia : l'OGC Nice et le Celtic se quittent dos à dos

En guise de préparation à la finale de la Coupe de la Ligue (disputée le vendredi 31 juillet face au PSG) et au huitième de finale retour de Ligue des champions (programmé le vendredi 7 août face à la Juventus), l’Olympique Lyonnais organise le Trophée Veolia au sein de son Groupama Stadium du 16 au 18 juillet. L'occasion pour l'OL et l'OGC Nice de se confronter aux deux clubs de Glasgow : Celtic et Rangers.

En ouverture de cette compétition amicale, et en levé de rideau d'OL-Rangers (rencontre à suivre à 20h45 en direct commenté sur FM), les Aiglons étaient opposés au Celtic, champion d'Ecosse. Dans l'antre rhodanien, l'international espoir français Odsonne Edouard avait bien cru lancer idéalement les Bhoys, mais c'était sans compter sur une intervention du VAR. Et ce sont finalement les Niçois qui ont débloqué le score, grâce à un Kasper Dolberg précis dans la surface (1-0, 38e). Juste avant le dernier quart d'heure, le Celtic égalisait grâce à Klimala qui profitait d'une boulette de Boulhendi pour marquer (1-1, 73e). Les deux équipes partageaient donc les points pour ce premier match du tournoi.

Calendrier et résultats des matches :

Jeudi 16 juillet à 18h15 : OGC Nice 1 - 1 Celtic FC

Jeudi 16 juillet à 20h45 : OL / Rangers FC

Samedi 18 juillet à 18h15 : OGC Nice / Rangers FC

Samedi 18 juillet à 20h45 : OL / Celtic FC