Arsenal : Nicolas Pépé proposé au PSG !

La suite après cette publicité

Recrue la plus chère de l'histoire d'Arsenal (80 M€), Nicolas Pépé vit un véritable cauchemar à l'Emirates Stadium. La greffe n'a absolument pas pris entre l'ancien crack du LOSC et le club londonien. Pourtant, après une première saison contrastée, il y avait du mieux pour l'international ivoirien, auteur de 16 buts et 5 passes décisives en 47 matches toutes compétitions confondues l'an passé.

Mais cette saison, rien ne va, et pire, Pépé a vu le redressement de la bande à Mikel Arteta se dérouler sans lui. Un vrai coup dur pour le milieu offensif de 26 ans comme il l'expliquait il y a peu dans les colonnes de Metro. « C’est frustrant de ne pas jouer. Aucun joueur n'aime ne pas jouer, mais je dois respecter la décision de l'entraîneur. Quand une équipe gagne, il est difficile pour un entraîneur de faire des changements. Mikel me l'a expliqué et je sais que je dois travailler dur à l'entraînement pour avoir plus de temps de jeu. L'entraîneur sait ce que je pense et à quel point je travaille dur. C'est aussi une question de communication. Parfois, il n'est pas facile de communiquer avec la barrière de la langue »

Luis Campos connaît bien Nicolas Pépé

Mais depuis ces déclarations parues fin mars, rien n'a changé pour Nicolas Pépé. Pire, les Gunners ont perdu patience avec celui qui dispose de l'un des plus gros salaire d'Arsenal (7,8 M€ annuels), qui a marqué plus de buts avec la Côte d'Ivoire (4 réalisations) cette saison qu'avec son club (3 buts dont 2 en Coupe de la Ligue) et lui cherchent déjà un remplaçant. Le divorce est donc consommé entre les deux parties. Reste désormais à savoir où rebondir avec de tels émoluments.

Selon nos informations, l'Ivoirien a été proposé à plusieurs clubs, à commencer par le PSG. Le club de la capitale, qui vient de dire adieu à Angel Di Maria, lui cherche aussi un successeur. Si la piste Ousmane Dembélé est prioritaire pour Paris et Luis Campos, le futur homme fort du mercato parisien est attentif à la situation d'un joueur qu'il avait fait venir dans le Nord et qu'il avait fait progresser à Lille avant que Pépé ne franchisse la Manche il y a 3 ans. À suivre.