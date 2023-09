OL - Le Havre : les notes du match

La suite après cette publicité

Laurent Blanc maintenant parti, il fallait absolument lancer la saison de l’OL. Devant son public du Groupama Stadium et avec la présence de son futur entraîneur, Fabio Grosso, dans les tribunes, le club rhodanien ouvrait une nouvelle page avec le trio Vulliez-Brechet-Anderson, qui espérait lancer une nouvelle dynamique face au Havre avec un trio offensif composé de Cherki, Lacazette et Nuamah. Pourtant, l’OL a eu du mal à se lancer dans la partie et montrait encore de gros signes négatifs dans la construction du jeu. Durant la première période, il n’y avait quasiment rien à retenir puisque les Rhodaniens n’auront que trop peu montré offensivement pour inquiéter une équipe havraise qui attendait patiemment la contre-attaque.

Par peur de subir une nouvelle défaite, les Gones n’osaient pas se projeter vers l’avant et combiner pour tenter de percer le bloc du HAC. La partie s’est plus enflammée après la pause après (enfin) une première occasion de Nuamah, bien servi par Tolisso, mais Desmas était présent pour faire l’arrêt parfait et remporter son duel (53e). Toujours bien en place, Le Havre est passé tout proche d’ouvrir le score, mais Grandsir, tout juste entré, ratait une énorme occasion juste devant les cages de Lopes (67e). La fin de match des Lyonnais s’est un peu plus animée avec les premiers pas de la nouvelle recrue Moreira (75e), qui a d’ailleurs été à l’origine d’une belle combinaison avec Cherki, qui se heurtait à Desmas (82e). Mais cela ne fut que trop peu suffisant pour faire la différence et obtenir sa première victoire de la saison. Lyon n’est plus dernier, mais il faudra enfin s’imposer sur la pelouse à une surprenante équipe de Brest, deuxième de Ligue 1. Le Havre (11e) reste dans le ventre mou du classement.

- l’homme du match : Sangante (7,5) : le capitaine du HAC a fait preuve d’une très grande sérénité tout au long de la partie. Discipliné, le Sénégalais a rayonné en première période par son placement intelligent lui permettant de verrouiller les espaces dans sa zone et ainsi éviter à ses adversaires de prendre la profondeur (16e). Le défenseur havrais a répondu présent dans le défi physique pour ne pas se laisser prendre à défaut par ses adversaires (24e). À l’instar de son partenaire dans l’axe de la défense, Sangante n’a pas hésité à donner de sa personne pour faire barrage à ses adversaires (89e). Au sortir d’une performance plus que convaincante tout au long de la partie, au cours de laquelle il a réussi à contenir une grande partie des offensives rhodaniennes, l’ex-joueur du Red Star montre au fil des rencontres qu’il est le véritable taulier de la défense normande.

OL

- Lopes (6) : le portier portugais n’a rien eu à faire de toute la rencontre. Aucun tir n’a été cadré. Une soirée assez tranquille pour lui. Bien loin de ce qu’il avait vécu face au PSG.

- Kumbedi (5) : l’ancien du Havre a été beaucoup sollicité dans cette rencontre surtout en première période. Avec un Cherki ou Nuamah devant lui, il s’est souvent retrouvé à défendre face à deux adversaires. De quoi le faire râler pendant les 45 premières minutes. Il s’est illustré offensivement par la suite quand son équipe jouait plus haut sans pour autant être vraiment dangereux.

- Mata (6) : repositionné dans l’axe de la défense lyonnaise en l’absence de Caleta-Car, l’international angolais a limité les dégâts. S’il a logiquement souffert dans le duel face à Mohamed Bayo, il a quand même plutôt bien géré la profondeur et a couvert derrière Kumbedi qui devait fréquemment gérer deux adversaires tout seul. Un match intéressant.

- Diomandé (6) : l’international ivoirien a répondu dans les duels face à Mohamed Bayo. Et ce n’était pas une chose simple. Pour le reste, il a été très peu sollicité et a plutôt bien géré les offensives havraises. Un match assez correct comme son partenaire du jour. Le travail est fait et jusqu’à la dernière seconde.

- Tagliafico (5,5) : le Champion du Monde 2022 a été plutôt disponible sur son couloir gauche. Il a multiplié les courses et s’est procuré quelques situations. C’est celui qui a semblé le plus à l’aise techniquement pour combiner avec ses partenaires. Il a peu à peu disparu sur la fin de rencontres.

- Caqueret (5,5) : la version 2020 de Maxence Caqueret semble avoir complètement disparu. Le milieu de 23 ans n’arrive plus à retrouver ses sensations. Techniquement et avec le ballon, il est trop quelconque pour pouvoir apporter réellement à son équipe. Mais au retour des vestiaires, il a complètement changé de visage. Il a mis plus d’impact à la récupération et a été beaucoup plus concerné avec ballon. De quoi rendre son match encore plus frustrant, car il est capable d’être plus consistant.

- Akouokou (6) : pour sa première titularisation, celui qui vient tout juste d’être père et qui a souhaité rester à l’OL pour aider l’équipe, a livré une prestation très correcte, notamment à la récupération. Il a permis de libérer ses partenaires et d’apporter un bon équilibre. Une première intéressante qu’il faudra confirmer dans le temps. Dans son placement, il a empêché plusieurs offensives adverses. Remplacé par Lepenant à la 77e.

- Tolisso (5,5) : dans un rôle de numéro 8, l’international français a semblé beaucoup plus à l’aise. Il a laissé le travail défensif à Akouokou et a pu se concentrer sur son rôle avec ballon. De quoi lui permettre de distribuer le jeu et de réussir à distiller plusieurs fois des bons ballons à Cherki, Nuamah ou Lacazette. Un match correct. Remplacé par Mama Baldé à la 69e. L’ancien troyen a beaucoup tenté dès son entrée en jeu. Sans succès.

- Cherki (6) : de retour sur le côté de l’attaque lyonnaise après avoir brillé en 10 avec l’équipe de France Espoirs, Rayan Cherki a montré de belles choses techniquement. Mais sur un côté, il a eu du mal à se montrer efficace dans ses gestes. Mais il régale toujours autant et sur deux gestes il est capable de réveiller son équipe. Repositionné en 10 en fin de rencontre, il a semblé plus à l’aise et s’est procuré une belle occasion (82e). Encore une fois le Lyonnais le plus dangereux de la rencontre.

- Lacazette (4) : de retour en tant que titulaire et capitaine, Alexandre Lacazette n’a pas su peser sur la défense havraise. Son jeu dos au but a fait du bien au bloc équipe, mais il a manqué de tranchant au moment de finir ses courses dans la surface de réparation adverse. Techniquement, il est toujours à l’aise, mais il n’a pas pu se créer d’occasions. Une soirée frustrante pour lui.

- Nuamah (5) : l’ailier ghanéen avait fait une belle première face au PSG, il y a deux semaines. Cette fois-ci, il a semblé beaucoup moins tranchant offensivement et on s’attendait à mieux de sa part. Il n’a pas su faire de différences et a manqué une belle occasion (53e). Toujours aussi rapide dans ses dribbles, il a beaucoup tenté. Remplacé par Diego Moreira à la 76e. Le jeune portugais, prêté par Chelsea, a montré de belles choses et devient une option intéressante pour le futur de l’OL.

Le Havre

- Desmas (6,5) : le gardien havrais a vécu un premier quart d’heure tranquille avant d’être davantage sollicité. Vigilant, le dernier rempart du HAC se couche bien sur une frappe de Cherki dans un angle fermé (25e). 5 minutes plus tard, il anticipe parfaitement pour détourner le ballon sur un centre en première intention d’Akouokou (33e). Face à des Gones plus entreprenants en seconde mi-temps, le portier normand a écœuré les attaquants rhodaniens en multipliant les arrêts décisifs (55e, 72e, 83e) pour permettre aux Ciel & Marine de quitter le Groupama Stadium avec le point du nul.

- Salmier (4) : le latéral droit havrais n’a pas pris trop de risques sur son côté et s’est concentré sur ses tâches défensives. Il faut dire que le jeu en première période, côté havrais, s’est essentiellement déroulé sur le côté opposé. À l’image de son équipe en seconde période, le Guyanais a éprouvé d’énormes difficultés à contenir les projections de Cherki et a souffert face à la qualité technique du meneur de jeu rhodanien.

- Sangante (7,5) : voir ci-dessus.

- Lloris (6) : peu sollicité, le défenseur central a longtemps passé une première période assez tranquille. Cependant, le Normand ne s’est pas laissé endormir. Lors du second acte, il a bien négocié des situations chaudes en mettant son corps en opposition (75e, 86e). Très discipliné, Lloris a réalisé une prestation solide et n’est pas étranger au bon résultat obtenu par les Hacmens.

- Operi (6,5) : avec la présence de Cherki puis de Nuamah sur son côté, le latéral gauche havrais a montré une belle discipline pour contenir les projections lyonnaises (4e, 18e). Dans un rôle de piston en phase offensif, celui qui a récemment prolongé son bail avec les Ciel & Marine s’est distingué par sa capacité à utiliser la largeur et à provoquer en un contre un. En seconde période, il a été l’un des Havrais les plus en vue dans la moitié de terrain adverse. Comme en première mi-temps, il a beaucoup apporté dans son couloir et son centre à l’issue d’une belle remontée de balle de ses partenaires aurait même pu mener à l’ouverture du score.

- Kuzyaev (6) : brillant face à Lorient (3-0) avant la trêve internationale, le Russe a vécu une rencontre plutôt frustrante. Habitué à participer au jeu, le meneur de jeu havrais a beaucoup cavalé au milieu de terrain sans poser de véritables problèmes au bloc adverse et s’est contenté de défendre. Il faut dire que la configuration adoptée par son équipe, qui a joué très bas lors du premier acte, l’a empêché de se mettre en valeur. En seconde période, il a été un peu plus entreprenant, à l’image de sa tête qui passe de peu à côté du but de Lopez (57e). Remplacé par Soumaré (88e).

- Touré (5,5) : si son impact dans la récupération lui a été souvent reproché lors des rencontres précédentes, le colosse havrais a été très intéressant dans ce compartiment de jeu face à l’OL. Sa faculté à user de son corps pour protéger son ballon a posé des problèmes aux milieux de terrain adverses. Seul point noir à souligner au cours du premier acte, sa perte de balle dans le rond central qui aurait pu être fatale à ses partenaires. Heureusement pour lui, le contre lyonnais est mal géré par Caqueret et consort (20e). Au retour des vestiaires, il a fait preuve d’une belle combativité pour rester au contact des milieux de terrain lyonnais et sa qualité de relance a été plutôt bonne.

- Kechta (4,5) : très disponible en première période, le milieu de terrain havrais a beaucoup bougé pour tenter de fluidifier le jeu de son équipe. Intéressant dans son orientation, son apport offensif reste limité et sa faculté à prendre des risques n’a pas été au rendez-vous, ce qui lui a valu certaines réprimandes de la part de son entraîneur. En difficulté au retour des vestiaires au moment où les Gones sont montés en intensité, le Marocain a été remplacé par Ndiaye peu avant l’heure de jeu (58e).

- Casimir (5,5) : absent lors des deux dernières confrontations du Havre pour cause de blessure, le Guadeloupéen était aligné d’entrée par Luka Elsner sur le front de l’attaque normande en vue de pallier l’absence sur blessure de Nego. Globalement, l’ailier havrais a livré une prestation satisfaisante. Généreux dans les efforts défensifs pour venir fermer son couloir, il s’est également distingué en grattant quelques ballons importants dans les pieds adverses. En phase offensive, il a su profiter du déficit de vitesse de Tagliafico pour le prendre à revers à maintes reprises. Très actif ce soir, ses efforts n’ont toutefois pas été récompensés mais le Havrais a réalisé une prestation plus que correcte. Remplacé par Logbo (74e), qui a beaucoup moins apporté que son prédécesseur.

- Bayo (3,5) : prêté par le LOSC, l’attaquant guinéen vivait sa première titularisation avec sa nouvelle formation ce dimanche soir. Face un bloc défensif lyonnais bien en place et compact, l’ex-Lillois n’a pas réussi à trouver l’ouverture. Malgré une belle activité devant, notamment pour créer des brèches dans le camp rhodanien, l’attaquant du HAC a été inoffensif. Et pour cause, il n’a jamais frappé au but. Remplacé par Grandsir (58e). Le Normand a eu la balle du 1-0 au bout du pied mais s’est totalement loupé alors que le but lui était grand ouvert (68e).

- Alioui (3,5) : auteur de trois réalisations lors de ses deux derniers matchs avec Le Havre, le numéro 10 du HAC était sans aucun doute l’un des joueurs à suivre de près. Au regard de la première période, la consigne a été respectée côté lyonnais puisque l’ailier normand a été plutôt bien contenu par ses adversaires. Malgré quelques décrochages pour tenter de perturber la défense rhodanienne, Alioui n’a pas été servi dans les bonnes conditions par ses partenaires afin de se mettre en évidence. Même s’il n’a pas eu la réussite escomptée, son implication défensive reste à souligner. Très discret en seconde période, il est remplacé par Sabbi (74e), inoffensif.