La réponse forte de N’Golo Kanté sur le PSG et son avenir

Il a fait partie des joueurs qui ont fait le choix de tenter l’aventure saoudienne l’été dernier, accompagnant notamment Karim Benzema. Ce qui, après une saison assez réussie avec Al-Ittihad sur le plan individuel, ne l’a pas empêché d’être appelé pour l’Euro par Didier Deschamps. Un choix qui a surpris du monde en France, mais que l’ancien joueur de Monaco, de l’OM et de la Juve a facilement justifié.

La suite après cette publicité

« Je peux comprendre que les supporters de l’équipe de France n’ont pas suivi son parcours, il est désormais en Arabie saoudite, c’est plus compliqué, il sortait d’une saison 2022/2023 avec une grosse blessure, mais sans ça il aurait fait partie de ma liste pour le Mondial au Qatar. Après ça, il a fait une saison complète, il a retrouvé toutes ses capacités physiques et grâce à son vécu et son physique, je suis convaincu que l’équipe de France sera meilleure avec lui », confiait le sélectionneur national.

À lire

La sortie forte de Javier Pastore sur Kylian Mbappé

Il ne se voit pas au PSG

Et pour son avenir ? Interrogé par Téléfoot sur un possible retour en Europe, N’Golo Kanté a plus ou moins évité la question. « C’est des questions auxquelles il faut réfléchir quand même. C’est vrai que la Premier League et le foot européen, quand on regarde de là-bas, ça nous parle touours, ça représente toujours quelque chose », a répondu l’ancien de Caen.

La suite après cette publicité

Puis, il a été interrogé sur le PSG et un possible transfert au sein du club de la capitale. Là, en revanche, il a été plus explicite, faisant comprendre qu’il ne se voyait pas à Paris. « Je suis Parisien. Mais je ne pense pas. Il y a eu des possibilités à un moment, des discussions, mais ça ne s’est pas fait. Aujourd’hui, j’ai vu leur parcours en Ligue des Champions et en championnat, franchement ils ont un beau milieu de terrain et une belle équipe, ce n’est pas quelque chose que je n’ai pas en tête », a répondu Kanté. C’est plutôt clair.