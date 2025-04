PSG : Marco Asensio envoie un message fort avant la Ligue des Champions !

Dans un peu moins d’une semaine, le PSG disputera un de ses matchs les plus importants de la saison. L’écurie entraînée par Luis Enrique défiera ainsi Aston Villa au Parc des Princes pour le quart de finale aller de la Ligue des Champions. Un adversaire inédit pour le PSG, mais des têtes bien connues en face, à l’image d’Unai Emery, ancien entraîneur du Paris Saint-Germain.

La suite après cette publicité

Mais surtout, les Parisiens feront face à… Marco Asensio. Prêté à l’écurie de Birmingham lors du dernier mercato hivernal, le milieu de terrain offensif espagnol y est comme un poisson dans l’eau. Mercredi face à Brighton, l’ancien pensionnaire du Real Madrid a encore frappé fort, avec un but et une passe décisive en 25 minutes seulement. Il a d’abord signé le 2-0 des Villans d’une belle frappe depuis l’entrée de la surface, bien placée au ras du montant gauche du portier des Seagulls (78e). Puis, il a parfaitement décalé Malen dans la surface qui a enchaîné sur une frappe croisée qui a terminé au fond (90e+10).

Comme un poisson dans l’eau

Et depuis son arrivée en janvier dernier, il est plutôt en jambes. Il a déjà inscrit 8 buts et délivré 1 passe décisive avec Aston Villa, en 10 rencontres toutes compétitions confondues, dont 4 en tant que titulaire. C’est plus de buts, déjà, que sur l’ensemble de son passage à Paris, soit une saison et demie. Mais surtout, il a brillé dans les gros matchs, inscrivant 3 buts sur la double confrontation face à Bruges en huitièmes de finale de Ligue des Champions, ou inscrivant les deux buts lors de la victoire 2-1 contre Chelsea fin février. Des prestations remarquées, à l’image de la BBC, qui explique qu’Unai Emery ne s’était pas trompé en insistant pour recruter son compatriote et que son passé glorieux au Real Madrid pourrait bien faire la différence dans les grosses échéances à venir.

La suite après cette publicité

« L’adaptation a été vite avec Asensio car la position à laquelle il joue ici est vraiment la sienne. Avant il ne jouait pas numéro 10. Mais avec nous, c’est facile pour lui », résumait Unai Emery mercredi soir. Souvent cantonné à un rôle de joueur de couloir ou parfois en faux 9 lors de son aventure parisienne et ses dernières années à Madrid, Asensio revit à Villa. Une sérieuse menace pour le PSG, surtout que l’Espagnol est aussi bien accompagné par des joueurs qui reviennent de loin comme Marcus Rashford, auteur de son premier but avec les Villans mercredi…