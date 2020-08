RB Leipzig : la réaction de Julian Nagelsmann

La suite après cette publicité

À 33 ans, Julien Nagelsmann est devenu le plus jeune entraîneur à atteindre les demi-finales de Ligue des Champions. Il dépasse un certain Luis Fernandez, détenteur du précédent record lorsqu'il dirigeait le PSG en 1995. Il ne deviendra pas le plus jeune finaliste sur un banc de touche. Le coach allemand et son équipe du RB Leipzig n'ont pas vraiment existé ce mardi soir face à la formation française. Battus 3-0, ils sortent de la compétition par la petite porte.

«Le PSG était meilleur que nous et c'est quelque chose que nous devons accepter. Au début, nous avons pris un but sur coup d'arrêt et ensuite nous avons perdu le contrôle. Nous avons perdu beaucoup de ballons dans notre propre moitié de terrain», concède l'ancien technicien d'Hoffenheim, qui a perdu la bataille tactique contre le PSG de Thomas Tuchel, son ancien entraîneur à Augsbourg il y a plus d'une décennie maintenant.

Le PSG supérieur à l'Atlético d'après Nagelsmann

En retard de deux buts à la pause, Leipzig a tenté de mettre la pression au retour des vestiaires mais sans parvenir à concrétiser un temps fort. La formation allemande a même fini par encaisser un troisième et dernier but, qui a mis fin à tous ses espoirs reconnaît Nagelsmann. «En seconde période, alors que nous étions en train de nous améliorer, nous avons concédé le troisième but. Ensuite, c'était une question de caractère, le match était réglé mais il s’agissait de ne pas de sombrer et je pense que nous avons plutôt bien fait.»

Après avoir pourtant enchanté son monde au tour précédent contre l'Atlético de Madrid, le récent 3e de Bundesliga n'a pas réédité sa performance pour une seule et bonne raison d'après Nagelsmann. Le PSG était tout simplement meilleur que l'adversaire espagnol. «Pour s’imposer à ce niveau, beaucoup de choses doivent marcher. Nous l’avons fait contre l’Atlético de Madrid mais pas contre le PSG, même s’il faut accepter que les Français aient été bien supérieurs à l’Atlético.» Voilà qui est dit.