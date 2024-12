Le nouveau message énigmatique de Paul Pogba

Où jouera Paul Pogba au mois de mars ? Difficile de se prononcer avec conviction, mais ce dont on est à peu près sûr, c’est que les supporters de l’OM rêveraient de le voir signer dans leur club de cœur. Ces dernières semaines, plusieurs joueurs ou même ex-joueurs avaient poussé publiquement pour voir la Pioche signer à Marseille, que ce soit Patrice Evra ou plus récemment Adrien Rabiot.

Rien ne garantit que Pogba fera ce choix-là, lui qui a toujours botté en touche lorsqu’il avait été invité à commenter ces rumeurs dernièrement. Mais ce vendredi, le champion du monde 2018 a enflammé la toile pour un post assez énigmatique sur ses réseaux sociaux. Celui-ci était accompagné d’un emoji sablier, possiblement en référence à son futur projet, c’est en tout cas la conclusion qu’en ont fait les internautes, et deux autres emojis tout aussi ambigus : un clin d’œil et un silence. Il n’en fallait en tout cas pas plus pour que chacun y aille de sa théorie.