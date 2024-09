Le Dinamo Zagreb vire son coach après la gifle face au Bayern

Deux jours après la raclée subie par le Dinamo Zagreb à l’Allianz Arena (9-2) en Ligue des champions, le club croate a annoncé l’éviction de son coach, Sergej Jakirović. Son adjoint Sandro Perković sera en charge de l’équipe première jusqu’à ce qu’une décision soit prise concernant l’arrivée d’un coach ou non.

«Nous remercions Sergej Jakirović du fond du cœur pour tout ce qu’il a donné pour notre club et lui souhaitons bonne chance dans sa future carrière. Nous appelons par la présente les médias et le public à faire preuve de compréhension envers Sergej Jakirović et sa famille et à ne pas aggraver une situation déjà stressante. Nous remercions Sergej Jakirović du fond du cœur pour tout ce qu’il a donné pour notre club et lui souhaitons bonne chance dans sa future carrière», a communiqué le club croate.