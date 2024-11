Trophée des Champions : une date et un stade enfin trouvés ?

Et si on avait enfin trouvé la solution pour organiser ce Trophée des Champions entre le PSG et l’AS Monaco ? Prévu pour le début du mois d’août, il avait été reporté, faute d’autorisation des autorités chinoises pour organiser le match à Pékin. Depuis, la LFP cherchait une date et un lieu pour organiser la rencontre. Et selon RMC Sport, elle pourrait avoir trouvé le lieu et la date de celui qui est habituellement le premier trophée de la saison.

La suite après cette publicité

Le média indique ainsi que ce Trophée des Champions 2024 pourrait être organisé lors du mois de janvier, à Doha au Qatar. La Ligue discute ainsi avec le Qatar et pourrait rapidement trouver un accord. Le 5 janvier est évoqué par le média, date à laquelle on avait le choc entre les deux équipes en Ligue 1, qui serait lui avancé au 18 décembre. Affaire à suivre…