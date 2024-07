C’est bouclé pour Zuriko Davitashvili à Saint-Étienne

C’est un dossier qui s’est effectué assez rapidement. Huitième de finaliste de l’Euro 2024 avec la Géorgie et auteur d’une belle saison avec les Girondins de Bordeaux (8 buts et 9 offrandes en 39 matches), l’ailier droit Zuriko Davitashvili (23 ans) était un joueur suivi du côté de l’AS Saint-Étienne. Promus en Ligue 1, les Verts ont dégainé une offre et vite convaincu le joueur.

La suite après cette publicité

Interressé par la possibilité d’évoluer dans l’élite française, Zuriko Davitashvili va signer pour 4 ans selon nos informations avec le club du Forez. L’accord pour le transfert a été trouvé à 6 millions d’euros entre les deux formations. Il ne manque que la visite médicale et la signature du contrat pour le Géorgien.