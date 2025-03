OL : Nemanja Matic jette le flou sur son avenir

Arrivé à l’OL à l’hiver 2024 en provenance du Stade Rennais, Nemanja Matic fait partie de la colonne vertébrale de l’OL. Titulaire indiscutable avec Pierre Sage, le Serbe semble parti pour avoir le même rôle avec Paulo Fonseca, puisqu’il a été présent dans le onze de départ cinq fois en autant de matchs de Ligue 1 sous ses ordres. Et pourtant, l’avenir du joueur passé par Manchester United ne semble pas encore clair. Dans une interview accordée à L’Équipe, Matic a été questionné sur le rôle que pourrait avoir le fait de remporter la Ligue Europa sur la suite de sa carrière.

Et sa réponse a été plus que floue, puisqu’il n’a à aucun moment assuré qu’il poursuivrait du côté du Groupama Stadium l’an prochain : «même si on gagne, je serai encore sous contrat. Dans le foot, on ne sait jamais ce qu’il peut arriver. Beaucoup de choses peuvent changer en peu de temps. Dans ma tête, je suis un joueur de l’OL et je fais de mon mieux pour l’équipe. Mais ça ne dépend pas que de moi. Il peut y avoir un nouveau coach qui vient et qui ne veut plus de moi, et là, il faut trouver une solution. Tout est possible ! Mais pour l’instant, je dois aider l’équipe à s’améliorer, pour qu’on finisse la saison très fort.» Pour rappel, le joueur de 36 ans est sous contrat avec Lyon jusqu’en 2026.