Vidéo : le héros du Maroc Yassine Bounou fait exploser la Twittosphère

Les huitièmes de finales de la Coupe du monde 2022 ont continué avec le choc entre le Maroc et l'Espagne. Comme les Japonais et les Croates, les deux nations n'ont pas réussi à se départager au terme des 120 minutes. Un score nul et vierge 0-0 ce qui nous a donc offert une séance de tirs au but.

Et dans cet exercice si particulier, ce sont les Marocains qui s'en sont le mieux sortis et ces derniers peuvent remercier leur dernier rempart Yassine Bounou. Une victoire cinglante 3-0 lors de la séance de tirs au but. De quoi mettre le feu à la Twittosphère.