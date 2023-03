Jordi Alba tacle Dani Alves

La suite après cette publicité

Dans un entretien accordé à l’émission espagnole «Viajando con Chester» ce mardi soir, Jordi Alba s’est livré sur plusieurs aspects de sa vie, son déclassement au FC Barcelone, mais également sur l’affaire Dani Alves. Coéquipier du Brésilien au FC Barcelone entre 2012 et 2016 puis 2021 et 2022, le latéral espagnol s’est dit «choqué» des accusations de viol visant le joueur de 39 ans.

«J’ai été choqué par la nouvelle, peu importe de qui il s’agit. On parle d’un footballeur qui était mon coéquipier depuis de nombreuses années, a indiqué le joueur du Barça. Ce n’est pas agréable, surtout quand tu as partagé autant de temps avec lui dans un vestiaire. Ce que je fais me convient, ce que font les autres ne me convient pas, a-t-il tranché. Je n’ai pas parlé avec lui ni avec son entourage. Ce sont des sujets sensibles pour tout le monde.»

