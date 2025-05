Le FC Nantes pense sérieusement à virer Antoine Kombouaré !

Ce fut compliqué, mais grâce à sa victoire 3-0 face à un Montpellier déjà relégué samedi soir, le FC Nantes a assuré sa place en Ligue 1 pour la saison à venir. Objectif atteint pour les Canaris donc, qui ont peut-être dû attendre plus que prévu, et plus que ce qu’ils auraient aimé, pour sceller leur maintien. Fin de saison décevante donc, et forcément, un homme est visé par les critiques : Antoine Kombouaré.

De retour sur le banc de La Beaujoire en mars 2024, l’ancien du PSG pourrait même déjà prendre la porte cet été. C’est ce qu’indique le quotidien L’Equipe, et ce même s’il est sous contrat jusqu’en 2026. Les mauvais résultats obtenus sur la fin de saison pourraient coûter cher, avec une équipe qui n’avait gagné aucune de ses cinq dernières rencontres de Ligue 1 avant ce multiplex de samedi soir. Un effectif qui est en plus usé et fatigué, et tout ceci pousse la famille Kita à envisager très clairement de se séparer de l’entraîneur français.

La direction cherche déjà un nouvel entraîneur

Le crédit qu’il avait suite à sa victoire en Coupe de France en 2022 face à Nice en finale s’est dissipé, précise le journal, et l’état-major nantais travaille même déjà sur son remplaçant, avec plusieurs noms qui sont déjà à l’étude. L’aventure de l’ancien joueur kanak sur le banc nantais est donc en passe de se conclure même si l’objectif a été atteint.

« J’ai un contrat d’un an et je suis très heureux ici. Il faut poser la question aux dirigeants. Changer des choses, c’est avec des moyens. Il faut d’abord savoir leur position par rapport à mon année de contrat. Il faudra apporter du changement à cet effectif. Aujourd’hui, j’ai envie de partir en vacances, je suis fatigué. J’ai envie de me casser et de rentrer chez moi. J’attendais plus de ce groupe et la fatigue est liée à cette déception. Je continue de penser qu’il y a de la qualité et on aurait pu faire mieux. Je suis dans le même bateau et on n’a pas réussi à enclencher une dynamique de victoires. On a tout le temps joué sous pression, et ça finit par nous inhiber. Ce soir, ils se sont enfin libérés », avait indiqué Kombouaré après ce match. Affaire à suivre…