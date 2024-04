Ligue des Champions, PSG : les huit facteurs qui ont transformé le visage du FC Barcelone

Les observateurs catalans ne s’attendaient pas à ça. Leur FC Barcelone a beau être un club possédant des cracks tels que Robert Lewandowski, Lamine Yamal, Frenkie De Jong, Ilkay Gündogan, Pedri, Pau Cubarsi ou encore Marc-André ter Stegen, les Catalans ne cachaient pas leur surprise après la victoire « surprise » des hommes de Xavi face au Paris Saint-Germain de Luis Enrique (3-2), en quart de finale aller de Ligue des Champions. Depuis le retrait de la règle du but à l’extérieur, tout reste encore ouvert pour le match retour, mais ce Barça new-look interpelle.

Moqué depuis des mois pour un jeu peu flamboyant et une absence dans le money time de la Ligue des Champions depuis 2021, le club du président Joan Laporta est de retour au premier plan. Une transformation dont le point de départ date du 27 janvier dernier, au moment où Xavi a annoncé son départ en fin de saison. Le natif de Terrassa l’a-t-il fait exprès afin de provoquer un électrochoc au sein de son équipe ? Si c’est le cas, il a clairement obtenu ce qu’il voulait. Dans ses colonnes, Mundo Deportivo évoque d’ailleurs les huit points qui ont permis aux Culers de se reprendre en main.

Un Barça invincible

La première raison est la plus parlante. Le Barça est tout simplement invaincu depuis l’annonce fracassante de son coach (13 matches, 10 victoires, 3 nuls). Ensuite, il y a eu des facteurs liés au calendrier qui ont permis aux joueurs d’avoir des semaines moins chargées et donc plus de temps pour parfaire leur condition physique. De plus, si des éléments tels que Gavi et Baldé sont out jusqu’à la fin de la saison, le Barça a plutôt été épargné par les grosses blessures, en espérant tout de même que De Jong et Pedri ne rechuteront pas. Quatrième point : le discours de Xavi à ses troupes juste après son annonce a fait mouche. L’ancien milieu de terrain a eu des mots touchants, mais il a su aussi faire d’autres causeries dans lesquelles il a demandé à ses ouailles de hausser de niveau.

Un discours qui avait son effet puisque les stars et les jeunes espoirs du club ont répondu présents. Les exemples sont marquants. Au fond du trou, Jules Koundé a repris du poil de la bête sur le côté droit de la défense. Son match face à Kylian Mbappé a également dû lui redonner confiance. Enfin, chez les jeunes la montée en puissance de Pau Cubarsi (17 ans) n’est bien évidemment pas passée inaperçue. Sixième point : il ne sera pas là au retour (suspendu), mais Andreas Christensen a fait beaucoup de bien aux siens en étant repositionné un cran au-dessus, en milieu défensif. Le septième facteur concerne également la défense. Dans sa série d’invincibilité, le Barça n’a pas encaissé de but à six reprises. Et lorsqu’il en a pris, il n’a jamais perdu. Enfin, le huitième et dernier critère est l’apport des remplaçants. Impliqués, les seconds couteaux (João Félix, Sergi Roberto) se sont mis au diapason au lieu de trainer des pieds.

