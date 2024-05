Borussia Dortmund-PSG : les compositions probables

On aura dès ce soir un indice sur la présence du PSG (ou non) à Wembley, enceinte qui accueillera la finale de la Ligue des Champions le 1er juin prochain. Dans un Signal Iduna Park en fusion, où ils avaient été accrochés lors de la phase de poule en décembre (1-1), les Parisiens auront l’opportunité de prendre une option sur la qualification face au Borussia Dortmund (21h00). Pour parvenir à ses fins, Luis Enrique aura à sa disposition un groupe quasiment au complet, dans lequel seuls Presnel Kimpembe et Sergio Rico ne pourront répondre à l’appel.

Sans véritable surprise, Gianluigi Donnarumma retrouvera bien ses fonctions, quatre jours après avoir laissé sa place à Keylor Navas face au Havre (3-3) dans les buts. Hakimi sera chargé d’animer son couloir, tout comme Nuno Mendes, dont la présence comme titulaire était encore incertaine ces dernières heures en raison d’une séance d’entraînement non-terminée. Mais selon les dernières informations, les nouvelles sont rassurantes pour le Portugais. Dans l’axe, Marquinhos sera épaulé par Lucas Hernandez, tandis que Warren Zaïre-Emery, Vitinha et Fabian Ruiz composeront à nouveau le milieu de terrain parisien, comme lors de la manche retour face au Barça, en 1/4 de finale.

Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé pour en découdre

Il ne faudra pas non plus s’attendre à de grosses surprises devant. Kylian Mbappé, en pointe mais toujours avec une certaine liberté, sera accompagné par Bradley Barcola et Ousmane Dembélé, qui auront pour mission de déséquilibrer le bloc allemand et d’approvisionner le co-meilleur buteur de la compétition cette saison. Si l’on pouvait s’attendre à quelques absences du côté de Dortmund, les dernières informations vont finalement dans le sens d’une titularisation pour Hummels. Le premier sera associé à Schlotterbeck en charnière centrale, tandis que Maatsen et Ryerson occuperont eux les couloirs. Forcément, Kobel sera lui titulaire dans les buts.

Autre incertitude ces derniers jours : la présence de Marcel Sabitzer, grippé. Les derniers échos font état d’une titularisation de l’Autrichien. Il devrait alors être associé à Emre Can et Julian Brandt dans le 4-2-3-1 d’Edin Terzic. Devant, les explosifs Jadon Sancho et Karim Adeyemi accompagneront le goleador Niclas Füllkrug, auteur de 15 buts cette saison. Annoncé forfait pour la rencontre, Sébastien Haller est finalement bien dans le groupe des Marsupiaux. Une rencontre qu’abordera l’intéressé avec émotion, lui, le natif de Ris-Orangis (Essonne).

