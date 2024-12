Le nouveau projet de Wayne Rooney tourne déjà au fiasco

Wayne Rooney est déjà sur la sellette. L’ancienne gloire du football anglais a été nommé à la tête de Plymouth Argyle en mai dernier et pourrait déjà être remercié. Les résultats en Championship ne suivent pas pour les hommes de Rooney et ils sont désormais classés à la 21e place de Championship, la deuxième division anglaise. D’après The Telegraph, les deux prochains matches du club face à Oxford et Swansea seront décisifs dans l’avenir de l’ancien des Red Devils.

La suite après cette publicité

Solide à domicile, en grande difficulté à l’extérieur, Plymouth n’arrive pas à enchaîner les résultats positifs. En encaissant 10 buts sur les deux dernières rencontres, l’ex-international anglais (120 sélections, 53 buts) a vu sa situation se dégrader un peu plus. À 39 ans, Wayne Rooney pourrait donc vivre son quatrième échec, en autant de clubs dirigés depuis l’annonce de sa reconversion en tant qu’entraîneur.