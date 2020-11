Le Real Madrid craint une hécatombe !

Tous les acteurs de la planète football s’accordent désormais pour se plaindre des cadences infernales du calendrier de ce début de saison 2020/2021. Avec des matches programmés tous les trois jours (championnat, Ligue des Champions, matches internationaux) en raison d’un planning chamboulé par la crise du coronavirus, les organismes ont la vie dure.

La suite après cette publicité

Et si des équipes comme le Paris Saint-Germain ou Liverpool en paient le prix fort, le Real Madrid commence à s’inquiéter à son tour. A l’heure où la Casa Blanca s’apprête à aborder deux rendez-vous cruciaux contre Villarreal (2e de Liga) et l’Inter Milan en Ligue des Champions (les Merengues sont 3es de leur poule), Zinedine Zidane risque de devoir composer avec une défense remaniée.

Car hier, Sergio Ramos et Raphaël Varane sont tous les deux sortis suite à un pépin physique. Concernant le Français, remplacé à la pause par Kurt Zouma, Didier Deschamps a simplement évoque un « petit souci ». En revanche, l’inquiétude est plus forte pour Ramos, sorti après s’être plaint d’une douleur derrière la cuisse droite.

Une défense pas épargnée et des doutes aussi sur Benzema

Logiquement, Marca indique que le Real Madrid est en état d’alerte parce qu’un pépin physique au niveau de la cuisse peut facilement écarter un joueur des terrains durant deux à trois semaines. Et ce n’est pas le moment pour ZZ. Le coach français doit déjà déplorer l’absence d’Odriozola et de Militão (touché par le coronavirus). Carvajal et Nacho ont repris l’entraînement hier et ne sont donc pas dans leur pic de forme.

Le premier cité n’a plus joué depuis le 30 septembre, tandis que le second est indisponible depuis le 24 octobre. Techniquement, ils seront peut-être disponibles, mais dans quel état ? Enfin, outre ce casse-tête en défense, AS révèle que le Real redoute également l’absence de Karim Benzema ce week-end à Villarreal. Touché à l’adducteur gauche, le Français, meilleur buteur de son équipe (4 réalisations en Liga) est annoncé comme très incertain.