Affaire Maignan : la grande annonce de Gianni Infantino contre le racisme

Ce samedi soir, le football a encore été touché par l’un de ses pires fléaux ces dernières années : le racisme. Lors de la rencontre entre l’Udinese et l’AC Milan, Mike Maignan a été la cible de cris racistes. Furieux, le portier français a décidé de retourner aux vestiaires, accompagné de ses coéquipiers. Finalement, la rencontre a pu reprendre dix minutes plus tard mais l’ancien du LOSC, révolté, était déjà sorti de son match. Après la victoire des Rossoneri, plusieurs coéquipiers du portier de 28 ans ont volé à son secours et plusieurs joueurs de l’équipe de France, dont Kylian Mbappé, ont affiché leur soutien à Mike Maignan.

Ce dimanche, c’est au tour de Gianni Infantino de se révolter face à ces actes répugnants. C’est alors que le président de la FIFA a soumis l’idée d’une grande sanction envers les équipes dont les supporters seraient coupables d’obscénités racistes : «les joueurs touchés par les évènements de samedi ont tout mon soutien. Le racisme n’a pas sa place dans le football, tout comme toute forme de discrimination, dans le football mais aussi dans la société. Il est nécessaire que TOUTES les parties prenantes agissent, en commençant par l’éducation dans les écoles, de façon à ce que les futures générations comprennent que cela n’a pas sa place dans le football et la société. Nous devons implanter un forfait automatique pour les équipes dont les supporters ont été les auteurs de racisme et causé l’abandon du match, mais aussi faire en sorte que les stades mondiaux bannissent et poursuivent les fautifs. La FIFA témoigne toute sa solidarité aux victimes de racisme et de discrimination. […] Non au racisme !» Reste à savoir si ces probables futures sanctions pourront réduire les incidents racistes qui gangrènent le football et notre société depuis trop longtemps.