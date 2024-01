Racisme, Milan : Mike Maignan vide son sac après sa difficile soirée

Une fois encore, une scène inacceptable s’est déroulée samedi soir en Italie après que Mike Maignan ait été victime d’insultes racistes par certains supporters de l’Udinese, qui affrontait l’AC Milan (3-2). Un épisode qui a obligé l’arbitre de la rencontre à suspendre le match après que le gardien français et ses coéquipiers ont alors décidé d’arrêter de jouer et de revenir aux vestiaires pendant une dizaine de minutes. Une scène survenue à la Dacia Arena qui a beaucoup marqué et nombreux sont ceux à être venu au soutien du portier des Bleus.

De ses coéquipiers à Milan, en équipe de France, à l’instar de son capitaine Kylian Mbappé, mais aussi par plusieurs acteurs du football et supporters sur les réseaux sociaux, l’ex-gardien du LOSC a reçu une vague de soutien après sa difficile soirée. Mais au micro de Sky Sports Italia, Mike Maignan (28 ans) a accepté de revenir sur ce triste événement et a raconté comment il avait vécu l’épisode face à une partie des "supporters" de l’Udinese.

Mike Maignan demande des sanctions fortes

«En première mi-temps, sur le premier but, je suis allé chercher le ballon et ils m’ont dit 'singe’, je n’ai rien dit, mais sur le deuxième but, ils ont recommencé, alors j’ai appelé le banc et le quatrième homme et j’ai dit qu’on ne pouvait pas jouer au football comme ça. Ce n’est pas la première fois que cela m’arrive, mais aussi à d’autres joueurs. Nous devons dire ce qui se passe dans les tribunes. C’est normal de recevoir des sifflets, mais pas ça. Cela ne doit pas arriver», a d’abord expliqué le portier tricolore.

Puis, Mike Maignan a demandé des sanctions fortes. «Je ne voudrais pas les rencontrer, il faut les sanctionner fortement, parler ne sert à rien. Nous, les joueurs, nous ne pouvons que réagir de cette manière, en disant ce qui se passe sur le terrain, a-t-il ajouté. Milan est un grand club, nous sommes une famille et tout le monde est venu vers moi pour me soutenir. Nous sommes revenus avec encore plus d’envie de gagner, c’était la bonne réponse»