Serie A : Noah Okafor sauve l’AC Milan contre l’Udinese

Pour le compte de la 21e journée de Serie A ce samedi, l’Udinese recevait l’AC Milan qui avait l’opportunité d’encore plus consolider sa troisième place en cas de succès. Mais alors qu’une belle rencontre nous attendait, surtout après l’ouverture du score de Ruben Loftus-Cheek pour les visiteurs (31e), cette dernière a été phagocytée par un triste événement. Victime de cris racistes à la 35e minute de jeu, Mike Maignan a décidé de retourner aux vestiaires en compagnie de ses coéquipiers. Impérial jusque-là, le gardien français a finalement concédé l’égalisation quelques secondes après l’interruption du jeu de dix minutes (1-1, 38e).

Classement général Serie A # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Inter Milan 51 20 39 16 3 1 49 10 2 Juventus 49 20 20 15 4 1 32 12 3 Milan 45 21 18 14 3 4 41 23 4 Fiorentina 34 20 8 10 4 6 29 21 5 Atalanta 33 20 14 10 3 7 35 21 6 Lazio 33 20 4 10 3 7 24 20 7 Bologne 32 20 5 8 8 4 23 18 8 Rome 32 21 9 9 5 7 34 25 Voir le classement complet

Après Lazar Samardzic, c’est Florian Thauvin qui a trompé le portier de l’équipe de France pour donner l’avantage aux locaux après une belle action individuelle (2-1, 62e). Se dirigeant vers un succès précieux dans la quête du maintien, les hommes de Gabriele Cioffi ont finalement été repris en toute fin de rencontre par les Lombards. Opportuniste après un missile envoyé sur la barre par Olivier Giroud, Luka Jovic a remis les deux équipes à égalité pour permettre aux siens de s’offrir une fin de match de folie (2-2, 83e). L’espoir semblait alors entamé quand Noah Okafor a offert le but de la victoire aux siens. Seul aux six mètres après un corner mal repoussé, l’attaquant suisse a envoyé une demi-volée limpide sous la barre (2-3, 90+3e). Avec ce succès arraché aux forceps, Milan revient à quatre unités de la Juventus Turin. L’Udinese peut avoir des regrets et reste seizième.