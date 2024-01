Udinese-AC Milan : Mike Maignan victime de cris racistes

Ce samedi, l’AC Milan est en déplacement sur la pelouse de l’Udinese pour le compte de la 21e journée de Serie A. Une rencontre importante pour les Rossoneri qui avaient la possibilité de revenir à quatre unités de la Juventus Turin, deuxième, en cas de victoire. Dans cette optique, les hommes de Stefano Pioli avaient réussi à ouvrir le score à la 31e minute de jeu via Ruben Loftus-Cheek.

Quelques minutes plus tard, la rencontre a pris une triste tournure. En effet, victime de cris racistes, Mike Maignan s’est logiquement offusqué de ce terrible affront. Furieux, le gardien français et ses coéquipiers ont alors décidé d’arrêter de jouer et de revenir aux vestiaires. Alors que le match a été interrompu dix minutes, les joueurs du club lombard ont alors fait leur retour sur la pelouse et la rencontre a pu reprendre.