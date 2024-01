Kylian Mbappé vole au secours de Mike Maignan

Alors que le Paris Saint-Germain s’imposait sans grande difficulté sur la pelouse d’Orléans en Coupe de France, un malheureux épisode touchait le football italien ce samedi soir. En fin de première période entre l’Udinese et l’AC Milan, Mike Maignan (28 ans) a été victime de cris racistes venus des tribunes du Bluenergy Stadium. Furieux, le gardien de but français et ses coéquipiers ont alors décidé d’arrêter de jouer et de revenir aux vestiaires. Alors que le match a été interrompu dix minutes, les joueurs du club lombard ont alors fait leur retour sur la pelouse et la rencontre a pu reprendre.

Et la fin fut belle puisque les Rossoneri s’imposaient en toute fin de rencontre (3-2). Mais cet incident n’est pas passé inaperçu dans l’Hexagone, puisque l’attaquant du PSG Kylian Mbappé (25 ans) n’a pas tardé à réagir très vite sur les réseaux sociaux pour soutenir le portier tricolore, tout comme son coéquipier milanais Rafael Leão sur Instagram. «Tu es très loin d’être seul Mike Maignan. On est tous avec toi. Toujours les mêmes problèmes et toujours AUCUNE solution. Trop c’est trop !!!!!!!!!!!! NON AU RACISME», a lâché le champion du monde 2018 à son compère en équipe de France.