Orléans - PSG : les notes du match

Après avoir facilement écarté l’US Revel au tour précédent dans le sud-ouest de l’Hexagone, le Paris Saint-Germain avait un déplacement plus court pour les 16es de finale de la Coupe de France puisqu’il affrontait l’US Orléans au Stade de la Source, à un peu plus de 110 kilomètres à vol d’oiseau du Parc des Princes. Sur une pelouse venue d’Espagne tout juste modifiée pour l’occasion, le club de la capitale présentait ses forces vives pour poursuivre son aventure dans ce tournoi national avec Kylian Mbappé, accompagné de Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani dans le secteur offensif. Face à eux, on retrouvait deux anciens Lensois, en les personnes de Kevin Fortuné et Nicolas Saint-Ruf, également passé par Montpellier. Et très vite, le gardien de but orléanais Owen Matimbou était sollicité mais gardait les siens dans ce match, avec une première parade face à Marco Asensio (7e). Finalement, il était battu par l’inévitable Mbappé, trouvé par Kolo Muani dans la surface, qui enchaînait rapidement avant de faire trembler les filets (1-0, 16e). Un but qui assommait les locaux, acculés dans leur dernier tiers face à une possession sans contestation des hommes de Luis Enrique. Ces derniers étaient même proches du break avant la pause grâce à KM7, bien mis en échec par Matimbou (45+1e). Au retour des vestiaires, l’actuel leader de la Ligue 1 faisait respecter la logique dans le jeu face au 12e du Championnat National.

Et alors qu’Orléans montrait enfin un semblant de révolte, le PSG obtenait un penalty sur une main de Steve Solvet dans sa zone de vérité. Le numéro 7 francilien ne se faisait pas prier pour faire le break et s’offrir un doublé dans ce match, pour hisser son compteur buts à 28. Et après deux réalisations, le Bondynois se muait en passeur décisif d’un centre du pied gauche pour Gonçalo Ramos au second poteau, auteur d’une tête piquée pour creuser l’écart (3-0, 73e). Malgré quelques incursions dans la surface parisienne, les hommes de Karim Mokeddem n’étaient pas assez vifs dans leurs enchaînements pour prendre la défense rouge-et-bleu. Dans l’autre camp, Ramos voyait Matimbou dévier sa tête sur corner, sous la pression de Mbappé dans sa surface de but (82e). L’honneur était enfin sauvé par le capitaine Nicolas Saint-Ruf, bien présent sur un coup de pied de coin pour crucifier Keylor Navas (3-1, 86e). Néanmoins, la joie était de courte durée pour les Loirétains, qui assistaient au premier but en professionnel du tout jeune Senny Mayulu, servi par Mbappé, encore lui. L’international U18 tricolore concluait avec un joli ballon piqué pour apparaître sur la feuille de match (4-1, 88e). Dans une rencontre où l’écart de niveau était inévitable, le Paris SG fait le travail face à une équipe orléanaise vaillante mais limitée sur le terrain, et ce grâce à un Kylian Mbappé des grands soirs (2 buts, 2 passes décisives).

L’homme du match : Mbappé (8) : comme face à l’US Revel au tour précédent, le Bondynois a été le premier à lancer les hostilités côté parisien. Muselé par des Orléanais retranchés en défense au cours du premier quart d’heure, l’attaquant parisien a excellé par son sens du but pour se placer au bon endroit et ajuster le portier adverse (16e). Inspirée sur chacun de ses ballons, la vedette parisienne aurait pu faire le break mais le mur Matimbou s’est dressé devant lui (45e+1). Visiblement agacé par ses partenaires qui ont eu la fâcheuse habitude de ralentir le jeu en seconde période, il a pris le jeu à son compte en insistant sur le côté gauche. Buteur sur pénalty (63e), il est acteur sur le troisième but parisien en servant dans les airs Gonçalo Ramos (71e). Il récidive en fin de partie en décalant subtilement Mayulu (88e). Il a été au four et au moulin.

US Orléans :

- Matimbou (6,5) : le gardien d’Orléans peut être fier de sa prestation malgré ses quatre buts encaissés. Il a dû s’employer à de nombreuses reprises face aux attaquants parisiens. Il vient sortir la balle sur un joli coup-franc d’Asensio (8e). Il est aussi sur le coup avant le premier but du match de Kylian Mbappé où il ne peut rien faire (16e). Avant la mi-temps, il réalise une belle parade pour éviter dans un premier temps un doublé du capitaine de l’équipe de France. Même s’il part du bon côté sur le penalty de Kylian Mbappé, il ne parvient pas à toucher le ballon (62e). Il est également présent sur sa ligne en fin de match (82e, 90e+2). Il a été plutôt propre au pied, avec de longs dégagements qui ont pu profiter à ses attaquants.

- Solvet (4) : le défenseur a eu d’abord une occasion de frappe sur une situation chaude orléanaise (25e), mais son tir est raté dans la surface de réparation. Il a souvent été mis en difficulté sur son côté dans le premier acte. Il intervient très bien devant Kolo Muani (47e, 85e). Sur coup-franc, il saute plus haut que tout le monde pour placer sa tête mais manque de précision (59e). Malheureux, il contre un ballon de la main et offre un penalty à Mbappé (62e).

- Saint-Ruf (6) : le capitaine d’Orléans a su défendre sur l’homme, même s’il n’est pas assez proche de Mbappé sur son but (16e). Il n’a pas laissé d’espaces à Gonzalo Ramos qui a éprouvé des difficultés à se créer des occasions en première période. Au sol, il a également su récupérer des ballons. Le joueur formé à Lens est l’auteur du seul but de son équipe sur corner, laissant le sourire à la fin du match à ses supporters.

- Morgan (4) : il ne s’est jamais fait prendre dans le dos en première mi-temps. Il a parfois offert des bons ballons de contre, mais est resté direct globalement sur son côté. Obnubilé par le ballon, il laisse seul Gonzalo Ramos qui marque le 3e but de la rencontre (73e).

- Agounon (4,5): il n’a pas failli lorsqu’il était proche de son attaquant. Les rares redoublements de passes l’ont mis en difficulté. Il a globalement réalisé une prestation solide pendant soixante minutes. Plus dans le dur en fin de match quand ses coéquipiers se sont plus portés vers l’avant.

- Goujon (5) : il est à l’origine de la première occasion de l’US Orléans avec une frappe en demi-volée (9e) après un dégagement de son gardien. Il n’a pas hésité à prendre sa chance en étant également au tir après une réelle occasion de son équipe (25e). Le milieu de terrain a énormément couru, harcelant ses homologues parisiens. Précieux pendant une bonne heure de jeu, il laisse sa place à Berthier (71e). L’ancien rémois a fait jouer sa qualité technique. Il offre un bon ballon à son coéquipier à 78e en contre-attaque où on l’a plus vu.

- Bretelle (5) : il était à la baguette sur les coups de pied arrêtés. Sur ces phases de jeu extrêmement importantes pour Orléans, il n’a pas été en réussite. En contre-attaque, à l’image de toute l’équipe, il n’a pas hésité à s’essayer, parfois en dépit de meilleures solutions (35e). Comme son compère du milieu de terrain, il n’a pas été avare d’efforts. En fin de match, il a essayé d’être plus haut.

- Ponti (4) : il n’arrive pas à dégager le ballon avant le premier but du match (16e). Sur ses relances, ses longs ballons n’ont pas souvent trouvé preneur ce qui a entraîné des pertes de balles. Il quitte les siens au profit de Niakité (80e). Peu en réussite sur ses premiers ballons.

- Halby (5) : il a essayé de faire jouer sa vitesse, mais il n’a eu que trop peu de ballons. Précieux dans son rôle défensif en étant toujours attentif aux tentatives d’accélérations parisiennes. En seconde mi-temps, il a plus eu d’activité sur son côté. En multipliant les courses, il a été en capacité de perturber le bloc parisien sur son flanc gauche.

- Fortuné (4,5) : le meilleur buteur du club cette saison (5 réalisations) n’a pas eu beaucoup d’occasions à se mettre sous la dent. L’ancien joueur de Lens et de Troyes a tenté une frappe enroulée sur une belle contre-attaque, mais son tir s’envole (31e). Son rôle de pivot était essentiel pour que l’US Orléans existe offensivement, mais il n’a pas fait les bons choix. Sa connexion avec Dabasse n’a pas été assez bien exploitée. Il a perdu de l’influence sur le jeu de son équipe au fur et à mesure du match. Il est quand même décisif en frappant le corner du seul but orléanais.

- Dabasse (5) : il a essayé d’embêter les premières relances parisiennes, mais la qualité technique des champions de France était trop au-dessus. Il n’a été précieux que dans le pressing, en tant que premier défenseur. Il a tout de même obtenu un excellent coup-franc à 15m. Plein de bonnes volontés, il n’a pas toujours été précis techniquement. Remplacé par Luth (71e) qui a très peu eu de ballon à jouer.

Paris Saint-Germain :

- Navas (4,5) : de retour dans les cages parisiennes, le Costaricien a passé une soirée assez tranquille malgré une petite frayeur en première période sur la demi-volée en pivot de Goujon qui est venue frôler sa transversale (10e). Vigilant sur sa ligne, il parvient à repousser une tentative lointaine de Bretelle ainsi qu’un tir de Fortuné (79e). Seul ombre au tableau, il n’a pas été en mesure de garder sa cage inviolée, surpris par la tête de Saint-Ruf (86e).

- Soler (3,5) : s’installant dans le couloir droit en l’absence d’Hakimi, parti disputer la CAN avec le Maroc, l’Espagnol a pris des risques par son positionnement haut sur le terrain. Loin d’évoluer dans sa position préférentielle, le latéral droit francilien a éprouvé des difficultés à trouver la profondeur et à combiner avec ses offensifs pour se mettre en position de centre. Littéralement oublié par ses partenaires au retour des vestiaires, il a été inexistant dans l’animation offensive.

- Marquinhos (4) : même si son équipe n’a pas encaissé de but avant les dix dernières minutes de la partie, le Brésilien n’a pas toujours respiré la sérénité sur les rares offensives orléanaises. Pris de vitesse par ses adversaires, le capitaine parisien a marqué le pas sur le plan physique. Heureusement pour lui, il a pu compter sur le soutien de Danilo, excellent pour couper les passes orléanaises. Toujours aussi fébrile dans les airs, il se troue totalement sur le corner qui amène à la réduction du score orléanaise (85e).

- Danilo (5,5) : très bon dans la lecture du jeu, l’international lusitanien a géré avec brio les déplacements adverses dans sa zone. Sérieux défensivement, le Parisien n’a rien laissé passé, à l’image de sa tête pour couper un centre orléanais à l’issue d’un déboulé côté droit de Goujon (51e). Intelligent dans son placement et solide sur ses appuis, il n’a jamais été pris à revers par son adversaire direct et a su mettre le pied sur le ballon au moment opportun (90e+1). Sans aucun doute le patron de la défense francilienne.

- Beraldo (5) : Hernandez ménagé et laissé sur la touche, la recrue hivernale parisienne avait l’occasion de s’illustrer dans la doyenne des compétitions françaises. Force est de constater qu’il n’a pas pris de nombreux risques mais il a su se montrer propre et sérieux dans ses ressorties de balle. En bref, il a montré une belle aisance balle au pied. Remplacé par Ethan Mbappé (79e).

- Vitinha (4) : peu pressé par ses adversaires, le Lusitanien s’est contenté de faire circuler le ballon, attendant que l’espace se libère devant lui. Plutôt adroit dans ses transmissions, il n’a pas toujours bonifié ses ballons dans l’entrejeu, contraint par moment de repasser par son arrière-garde pour animer le jeu au lieu de servir rapidement ses attaquants. Défensivement, le numéro 6 du PSG a été intéressant. Remplacé par Warren Zaïre-Emery (66e). Contrairement à son prédécesseur, le natif de Montreuil a apporté plus de percussion et d’intensité dans l’entrejeu.

- Ruiz (4) : on peut dire que le milieu de terrain parisien a joué avec prudence face à Orléans. À l’instar de son coéquipier dans l’entrejeu, l’Espagnol a eu tendance à ne pas donner suffisamment vite le ballon et ignorer les bons appels de ses attaquants. Trop lent dans ses ressorties de balle, l’ex-Napolitain a manqué de folie et n’a pas su exploiter sa patte gauche pour s’imposer comme le véritable dépositaire du jeu francilien. Si ses qualités techniques et de conservation du ballon restent évidentes, il n’a pas marqué des points. Remplacé par Senny Mayulu (80e). Du haut de ses 17 ans, le Titi parisien a marqué son premier but en professionnel à l’issue d’un bon décalage de Mbappé.

- Asensio (5) : À la baguette sur coup-franc, l’Espagnol a allumé la première mèche. Néanmoins, sa frappe légèrement enroulée s’est heurtée à la vigilance de Matimbou (7e). Plutôt disponible aux avant-postes, l’ancien Madrilène a eu le mérite de prendre des risques, à l’image de sa volée du gauche qui a flirté avec le poteau de Matimbou, peu avant la pause (44e). Au retour des vestiaires, il a forcé son jeu vers l’avant par moment malgré quelques bonnes opportunités.

- Kolo Muani (5,5) : pas épargné par la critique au cours des dernières semaines, l’international français a répondu présent ce samedi soir. Il n’a certes pas trouvé le chemin des filets mais s’est montré particulièrement volontaire sur l’aile gauche, n’hésitant pas à combiner avec Vitinha. Attentif au moindre ballon traînant dans sa zone, il est à l’origine de l’ouverture du score de Mbappé, en servant dans le bon timing son partenaire (15e). Très actif, il a fait beaucoup de différence grâce à sa vitesse et à sa percussion malgré quelques ballons perdus. Plutôt discret lors du second acte.

- Ramos (5) : sans aucun doute, l’offensif francilien a été le plus discret au stade de la Source en première période. Il faut dire que le jeu a essentiellement penché à gauche. Souvent oublié par Vitinha entre les lignes, l’ancien joueur du Benfica n’a pas eu la chance de se mettre réellement en évidence. Et lorsqu’il en a eu l’occasion, il était contré par un Orléanais (20e). Loin de démérité dans les efforts, il parvient à ajouter sa pierre à l’édifice au retour des vestiaires. À l’issue d’un débordement côté gauche de Mbappé, il repique au moment opportun dans l’axe pour croiser sa tête et mystifier Matimbou (71e). Il aurait pu doubler la mise sur tête sans une intervention du dernier rempart de l’USO (85e).

