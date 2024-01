PSG : la mise au point de Luis Enrique sur Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos

Solide leader de Ligue 1, le Paris Saint-Germain a fait un pas de plus dans la défense de son titre en l’emportant (2-0), dimanche dernier, sur la pelouse du RC Lens. Une victoire acquise grâce à un très grand Bradley Barcola et une nouvelle réalisation signée Kylian Mbappé. Un choc au sommet qui s’est, cependant, joué sans Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos, laissés sur le banc tout au long de la rencontre par Luis Enrique. Présent en conférence de presse avant de se déplacer à Orléans pour les 16es de finale de la Coupe de France, le technicien parisien a tenu à mettre les choses au clair quant à ce choix qui interroge.

La suite après cette publicité

Face aux journalistes, l’ancien sélectionneur de la Roja a tout d’abord fait le point sur l’état de forme de Gonçalo Ramos (22 ans), porté disparu au cours des dernières semaines. Alors que Record révélait un gros problème de santé (une infection virale qui lui aurait fait perdre 6kg) affectant les performances de l’ancien attaquant de Benfica, Luis Enrique a confirmé cette information. «La réalité est qu’il a perdu du poids, c’est vrai, je ne sais pas combien, mais on pouvait clairement le voir avec les risques que ça implique. Cela fait des semaines qu’il est bien», a tout d’abord souligné l’Espagnol de 53 ans avant de revenir plus en détail sur la gestion de ses attaquants…

À lire

CdF, PSG : Luis Enrique craint énormément la pelouse d’Orléans

Kolo Muani et Ramos ? «Le présent et le futur du PSG», assure Luis Enrique !

«Mes décisions sont claires, ce que je peux dire c’est que c’est un attaquant (Ramos, ndlr) de haut niveau comme Kolo Muani. Je suis très content des deux, j’espère que ce sont le présent et le futur du club. Il y aura des moments où ils joueront moins, comme dans toutes les saisons», a ainsi justifié Luis Enrique pour expliquer la dynamique actuelle. Et pour cause. Malgré 150 millions d’euros investis lors du dernier mercato estival, le nouvel homme fort du PSG positionne, aujourd’hui, Kylian Mbappé dans un rôle de numéro 9. Ce dernier étant régulièrement entouré de Bradley Barcola et Ousmane Dembélé. Un choix qui n’a pas manqué de faire réagir les observateurs au cours des dernières semaines, mais dont le coach francilien se défend.

La suite après cette publicité

Relancé sur le sujet de ses deux buteurs, Luis Enrique a finalement opté pour un ton beaucoup plus léger. «J’ai déjà répondu à cette question. Si vous voulez la faire drôle, il y a que 11 joueurs qui peuvent jouer. As-tu une équipe à me donner où tous les joueurs jouent en même temps ? Non, ce sont des mathématiques», lançait l’architecte parisien. Une analyse, certes, factuelle, mais qui ne devrait pas calmer les nombreux questionnements autour des deux attaquants parisiens, critiqués depuis leur arrivée à Paris. Nouvel élément de réponse, ce samedi (20h45), à Orléans où l’état de la pelouse semble, en attendant, être un sujet bien plus préoccupant pour Luis Enrique que celui de son titulaire en pointe…