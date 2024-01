PSG : Gonçalo Ramos aurait eu un très gros problème de santé

Gonçalo Ramos était titulaire et buteur face à Revel en Coupe de France (9-0), mais l’attaquant portugais fait davantage parler de lui ces derniers temps à cause de ses absences. Définitivement recruté par le Paris Saint-Germain en échange d’une soixantaine de millions d’euros, l’ancien attaquant de Benfica ne fait clairement pas partie du onze type de Luis Enrique.

Auteur de 4 buts et de 1 passe décisive en 19 apparitions, toutes compétitions confondues, le Portugais n’a pas un bon rendement. Et désormais, c’est Kylian Mbappé qui joue en pointe, avec Bradley Barcola et Ousmane Dembélé à ses côtés. Plus de place donc pour Ramos, dont le profil ne plairait pas à Luis Enrique. Une situation qui a fini par inquiéter les observateurs lusitaniens. Cependant, Record vient de nous apporter une autre version de l’histoire.

Le PSG aurait demandé de l’aide à Benfica

Selon le quotidien lusitanien, si Ramos a été porté disparu ces dernières semaines, c’est parce qu’il a eu un gros problème de santé qui a affecté ses performances. Ramos a souffert d’une forte infection virale qui l’a même fait perdre 6kg ! Un virus qui a gêné le joueur à l’entraînement et qui aurait donc obligé son entraîneur à le laisser de côté durant une bonne partie du mois de décembre.

Son cas se serait d’ailleurs dégradé pendant son retour au pays pour les fêtes de Noël. Gonçalo Ramos aurait été hospitalisé et le staff médical du PSG aurait demandé à son homologue de Benfica de l’aider dans le suivi et la logistique. Une demande que les Aguias auraient acceptée sans sourciller. Aujourd’hui, Ramos aurait retrouvé son poids normal et cette histoire ne serait que du passé.