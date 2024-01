PSG : mais à quoi joue Luis Enrique avec le poste de numéro 9 ?

40 points inscrits après 17 journées, 42 réalisations inscrites, une première place en Ligue 1 avec cinq longueurs d’avance sur l’OGC Nice, une qualification assurée pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions où le Paris Saint-Germain retrouvera la Real Sociedad. À regarder le début d’exercice 2023-2024 du club de la capitale, difficile de se faire des nœuds dans les cheveux. Pourtant, si les résultats sportifs des champions de France provoquent un optimiste certain pour de nombreux observateurs, d’autres aspects suscitent quelques angoisses. Dans cette optique, comment ne pas évoquer l’avenir de Kylian Mbappé dans la Ville Lumière, à l’heure où nous vous évoquions dernièrement en exclusivité que le Bondynois s’était (enfin) mis d’accord avec le Real Madrid. Si cette bombe lâchée a de quoi effrayer les Rouge et Bleu, un autre point semble provoquer le scepticisme des supporters parisiens : le poste de numéro 9.

Après les départs de Neymar ou encore Lionel Messi, l’écurie présidée par Nasser al-Khelaïfi n’a pourtant pas lésiné sur les moyens pour redessiner son secteur offensif. Résultat, en plus des arrivées de Marco Asensio et Ousmane Dembélé sur le front de l’attaque, le club de la capitale s’est offert Gonçalo Ramos (22 ans) et Randal Kolo Muani (25 ans) contre 150 millions d’euros. Rien que ça. Deux véritables 9, prêts à emmener le PSG vers d’autres cieux. Pourtant, force est de constater, qu’après six mois passés dans la capitale française, le bilan reste plus que jamais contrasté. Si l’international français (13 sélections, 2 buts) peut se targuer de 7 réalisations et 2 offrandes en 20 matches toutes compétitions confondues et que le buteur de la Seleção (10 sélections, 7 buts), totalise, de son côté, 4 buts et 1 passe décisive en 19 matches, Luis Enrique fait, aujourd’hui, principalement confiance à Kylian Mbappé pour le poste d’avant-centre. Un choix curieux de la part du technicien espagnol, qui plus après avoir validé, l’été dernier, l’arrivée de ces deux profils.

Ramos et Kolo Muani, deux profils pourtant validés par Luis Enrique !

Dans cette optique, L’Équipe indique, ce jeudi, que l’ancien sélectionneur de la Roja ne perçoit pas, aujourd’hui, les deux recrues comme des joueurs à même de répondre à sa réflexion - très spécifique - autour du poste de numéro 9. Pourquoi, alors, avoir opté pour ces deux buteurs, aujourd’hui cantonnés à un rôle de remplaçant ou à quelques miettes dans des positions autres que celle attendue ? Un décalage questionnant, d’autant plus à l’heure où le quotidien français rappelle, par exemple, que le nouveau coach parisien avait pris le soin d’appeler l’ancien joueur de l’Eintracht Francfort pour le convaincre de venir à Paris. Un choix encore plus étonnant quand on connaît les nombreux débats qui entourent, depuis cinq semaines désormais, la liberté accordée à Kylian Mbappé en attaque et sa capacité à maximiser son rendement à ce poste spécifique.

Ainsi, si Luis Enrique continue de soutenir publiquement ses deux protégés, régulièrement critiqués pour leurs difficultés à se mettre en évidence au sein du collectif francilien, ce déclassement répondrait à une logique simple aux yeux du technicien espagnol : ces deux joueurs ne collent pas à ce que le staff demande pour la position la plus avancée de l’attaque. Un terrible camouflet et un paradoxe angoissant au regard des sommes folles déboursées pour attirer le Français et le Portugais. Reste désormais à savoir si la récente titularisation du duo franco-portugais face à Revel en Coupe de France (9-0, le 7 janvier) peut être perçue comme une nouvelle dynamique imprimée par l’ex-coach du Barça… Rien n’est moins sûr. En effet, L’Équipe précise, dans cette optique, que Luis Enrique, en privé, ne s’en cache pas : «son choix de placer Mbappé numéro 9 depuis cinq semaines, et donc de reléguer régulièrement Ramos et Kolo Muani sur le banc, répond à une logique d’adaptation».

Pour l’heure, Kylian Mbappé - «qui fera profil bas jusqu’à sa décision» (sur son avenir, ndlr) - n’a jamais remis en cause son positionnement axial actuel. Si le champion du monde 2018 représente donc, aujourd’hui, la principale alternative pour le nouveau tacticien francilien, une autre solution pourrait également être testée dans les semaines à venir avec Marco Asensio. Passé par le Real Madrid, l’international espagnol - qui n’a pas toujours convaincu en ce début de saison et a également dû gérer une blessure - serait, en effet, le joueur qui colle le plus avec le profil d’attaquant axial tel que le définit Luis Enrique. Une chose est sûre, si le rendement de Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos est régulièrement pointé du doigt ces derniers mois, celui-ci ne peut être totalement détaché de la philosophie de jeu souhaité par le nouvel architecte du club et pourrait donc expliquer, en partie, cette difficile adaptation. Un décalage à 150 M€ tout de même…