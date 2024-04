PSG-Le Havre : les terribles regrets d’André Ayew

Quelques minutes après le coup de sifflet final du riche match nul entre le PSG et Le Havre (3-3), au Parc des Princes, André Ayew est revenu sur la prestation de son équipe. Si ce point est capital dans la mission maintien, il y a beaucoup de regrets pour les Normdands qui menaient trois buts à un : «C’est rageant, on est venu avec une idée de jeu, on a bien mis en place ce qu’on voulait faire, on a été efficace sur nos occasions. Réussir à mettre trois buts au Parc et avoir des regrets, c’est dur à accepter. Mais faut regarder le positif, c’est de bonne augure pour la suite, on est encore dans cette guerre, on va aller jusqu’au bout pour maintenir le club en Ligue 1»

Auteur de la deuxième réalisation havraise, l’international ghanéen a analyse son but au micro de Canal+ : «Je voulais frapper premier, il y a une petite déviation mais je veux la frapper premier poteau. Keylor me connait un peu, j’ai essayé de fermer le pied et c’est rentrer. Je suis content mais je voulais les trois points, surtout à 3-1 tenir comme on a tenu, être bien en place,, faire bloc. Ca reste le PSG, grosse équipe, ils ont fait les changements, ils ont mis la pression, on a tenu, c’est à nous d’utiliser ça pour faire un gros match le weekend prochain, ce qui nous attend à domicile c’est fort, on doit se préparer pour ça »