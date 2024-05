JO 2024 : la Guinée valide son billet et complète le groupe de la France

Le dernier billet du groupe A, celui de la France, se jouait ce jeudi dans un barrage entre la Guinée et l’Indonésie. Le vainqueur de cette confrontation validait enfin le précieux sésame pour les Jeux Olympiques de Paris qui auront lieu cet été. La rencontre avait d’ailleurs lieu au centre national de Clairefontaine dans les Yvelines. Et pour l’occasion, la Guinée avait décidé de convoquer cinq joueurs de la sélection A en dehors des dates de la FIFA.

Avec l’accord des joueurs mais aussi des clubs qui ont libéré leurs joueurs en pleine fin de saison, la Guinée s’est présentée avec Ilaix Moriba, l’ancien du FC Barcelone, ou encore Aguibou Camara et Saïdou Sow. Et cela a suffi puisque la formation de Kaba Diawara (également coach des A donc) s’est imposée (1-0) grâce à Moriba. La Guinée affrontera donc la France, la Nouvelle-Zélande et les USA.