PSG : Warren Zaïre-Emery dévoile ses immenses ambitions avec le club de sa vie

Il n’y a pas que sur le terrain que Warren Zaïre-Emery a le don de prendre à contre-pied. En marge de la réception de Lorient ce samedi, le PSG a en effet annoncé la prolongation de contrat de son titi parisien jusqu’en 2029. Si l’on était au parfum des discussions menées depuis des semaines entre les deux camps, le timing de l’officialisation a eu de quoi surprendre, bien que la nouvelle sera sans aucun doute accueillie avec chaleur par les supporters du club.

Dans la foulée de l’annonce, le PSG a également publié une vidéo d’un entretien réalisé avec son joueur, particulièrement heureux de voir le dossier accoucher de cette nouvelle : «je suis très heureux et fier d’avoir signé ma prolongation au Paris-Saint-Germain jusqu’en 2029. C’est une énorme fierté pour moi de continuer l’aventure avec mon club formateur, celui pour lequel j’ai toujours voulu jouer depuis tout petit. Je suis arrivé à l’âge de huit ans et ça fait 10 ans que je suis là», a d’abord confié l’international français.

Objectif quadruplé

Devenu titulaire indiscutable sous les ordres de Luis Enrique cette saison, le milieu de terrain de 18 ans s’est enthousiasmé de la trajectoire que continue de prendre le club, semaine après semaine : «le club évolue chaque année et plus les années passent et plus on devient l’un des plus grands clubs du monde. On a les meilleurs jeunes et on va essayer de continuer par la suite, a-t-il poursuivi, avant de tresser des lauriers au technicien espagnol. C’est sûr que le coach, il ne regarde pas vraiment l’âge. Ce qui compte pour lui, ce sont les performances, les entraînements. Si tu es bon, tu vas jouer. Donc même dans sa façon de gérer et il sait bien faire, il donne confiance à tout le monde et c’est juste un coach extraordinaire.»

Une confiance que Zaïre-Emery a d’ailleurs su rendre à son entraîneur cette saison. Car si le PSG peut encore rêver d’un quadruplé historique cette saison, le titi parisien n’est pas étranger à cette réussite, lui qui s’est imposé comme un pilier de l’entrejeu. Des rêves, lui aussi en a, et ils sont grands, comme le slogan de son club : «gagner tous les trophées qu’on peut gagner. Et cette année, on a la chance d’être encore en lice dans toutes les compétitions. Et puis à titre personnel, je veux rester le plus longtemps au Paris Saint-Germain.»

Il veut finir sa carrière au PSG

Gamin issu du cru, Zaïre-Emery n’a jamais cessé de clamer son amour pour le club de sa vie, lui, l’habitué et biberonné du Parc depuis le premier âge. Ces derniers mois, il est même devenu monnaie-courante de le voir lancer à tue-tête des chants du PSG, en choeur avec les supporters. Rester à Paris toute sa carrière ? C’est un objectif que ne cache pas l’intéressé. «C’est sûr. J’ai toujours vécu à Paris, toute ma famille est à Paris, et je me sens chez moi dans ce club. Je me sens bien ici et j’espère que je ferai toute ma carrière ici», a-t-il confié.

«Depuis que depuis que je suis petit, avec ma famille, mes parents, j’ai toujours regardé le Paris Saint-Germain. C’est un club dans lequel j’ai voulu jouer petit et maintenant depuis deux ans… C’est un rêve que je vis avec mon club. Et j’espère que ça continuera le plus longtemps possible parce que c’est vraiment le club que j’aime et que dans lequel je veux jouer le plus longtemps possible.» Visiblement, l’objectif est partagé par son club. On aimerait se précipiter sur la dernière page du livre, mais l’histoire reste à écrire pour les deux parties.