Grosse inquiétude pour Jamal Musiala avant la réception du Real Madrid

Avant la réception du Real Madrid en Ligue des Champions mardi prochain, le Bayern Munich recevait l’Eintracht Francfort pour la 31e journée de Bundesliga (victoire 2-1). Thomas Tuchel a dû changer ses plans à la dernière minute. Jamal Musiala, gêné au tendon, n’a pas pu jouer cette rencontre.

«Il ne peut pas jouer. Il avait vraiment envie et nous voulions qu’il joue. Il était sans douleurs depuis deux jours et hier, il l’a de nouveau ressenti. C’est une irritation du tendon qui le gêne vraiment » a expliqué le coach munichois avant le début de la rencontre. Déjà confronté à plusieurs incertitudes dans le secteur offensif (Serge Gnabry et Leroy Sané), la blessure de Jamal Musiala tombe au plus mal.