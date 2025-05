UEFA : Aleksander Čeferin flingue les anti-VAR

Dans une interview exclusive accordée à Marialuisa Jacobelli pour SportMediaset, Aleksander Čeferin n’a pas manqué l’occasion de revenir sur les polémiques et les critiques autour de l’arbitrage, et notamment de la VAR qui déchaîne toujours les passions aux quatre coins de l’Europe :

«Je me plains trop souvent des décisions du VAR. J’ai dit à plusieurs reprises que la VAR était utile. Mais quand il s’agit de handball, personne ne sait vraiment ce que c’est et ce que ce n’est pas. En cas de hors-jeu, il est juste d’annuler un but pour trois centimètres de hors-jeu – comme cela est arrivé à l’Inter. Les règles sont celles-là et nous devons les respecter. Mais je pense que nous pouvons travailler davantage sur la VAR. Quant à une communication publique, pour l’instant, il n’en est pas question.»