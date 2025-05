La réponse de Gerard Piqué pour le poste de président du Barça

Gerard Piqué a raccroché les crampons depuis 3 ans maintenant mais l’ancien défenseur central suit toujours avec beaucoup d’attention l’actualité de son club de presque toujours (616 matchs disputés). Avec une famille impliquée dans la vie des Blaugranas et socio de père en fils, celui qui est désormais patron de la Kings League serait un candidat crédible pour devenir président du Barça un jour. Il le sait mais c’est pour le moment trop tôt, révèle-t-il sur les ondes de RMC.

La suite après cette publicité

«On me l’a souvent demandé mais la Kings League me demande beaucoup de temps. À court terme, non je n’ai pas en tête d’être président du Barça ou être impliqué d’une quelconque manière. Si un jour je veux me lancer là-dedans, il faut faire ça bien. Dans le futur, je ne sais pas mais je sais que j’ai toujours eu envie d’aider le club d’une manière ou d’une autre. Le club m’a tout donné et j’aimerai lui rendre cela.» Ce n’est pas pour tout de suite mais l’idée pourrait germer dans son esprit.