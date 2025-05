Inter : l’ouverture du score de Lautaro Martinez

Après le 3-3 du match aller, il aura fallu attendre 21 minutes pour assister à l’ouverture du score dans cette demi-finale retour de Ligue des Champions entre l’Inter et le FC Barcelone. Elle est signée Lautaro Martinez à la conclusion d’un contre express.

Pressé par Dimarco et Mkhitaryan à 40 mètres du but du Barça, Olmo ne parvient pas à se retourner et voit le latéral gauche italien lancer en une touche Dumfries dans le dos de la défense. À deux contre un face à Szczęsny, le Néerlandais n’a plus qu’à servir son capitaine sur un plateau.