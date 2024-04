PL : Newcastle écrase et envoie Sheffield en Championship, MU piégé par Burnley

Après le nul de Liverpool à West Ham ce samedi, qui a quasiment privé les Reds du titre (2-2), la 35e journée de Premier League se poursuivait cet après-midi. Avec, en priorité, un match à enjeu entre Manchester United, désireux d’accrocher l’Europe, et Burnley, qui a encore une chance de se maintenir. Les Red Devils auront été très décevants à Old Trafford, mais grâce à une terrible erreur défensive, Antony a inscrit son premier but de la saison en PL et pensait offrir la victoire (1-0, 80e). Mais à la suite d’une erreur d’Onana, Amdouni égalisait pour les Clarets (1-1, 87e), qui peuvent encore croire au maintien.

Presque condamné pour le Championship, Sheffield a espéré pendant quelques minutes en ouvrant le score rapidement à Newcastle, avant de rapidement couler et signer officiellement sa descente en deuxième division après un gros score concédé (5-1). Les Magpies (7e) restent dans la course à l’Europe, en revenant à un point de Manchester United. Toujours dans le bas de tableau, Luton (18e) a encore concédé la défaite chez les Wolves et reste à un point de Nottingham Forest, premier non-relégable et qui a un match en plus à jouer. Enfin, dans un match sans enjeu, Fulham (11e) et Crystal Palace (14e) ont concédé le match nul.

Les résultats de la journée