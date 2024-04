PSG - Le Havre : les compositions probables

Et si c’était le grand soir pour le PSG ? En cas de victoire ou même de nul face au Havre au Parc des Princes (ce samedi 21h), le club de la capitale sera assuré d’être sacré champion de France pour la 12e fois de son histoire. L’officialisation est attendue depuis plusieurs jours maintenant puisque si Monaco n’avait pas battu Lille mercredi, les Franciliens auraient d’ores et déjà remporté ce nouveau titre. Les joueurs de Luis Enrique attendront finalement d’être devant leur public. Quoi de mieux au final ?

Il s’agira également de la dernière répétition générale avant le déplacement à Dortmund (mercredi 1er) pour la demi-finale aller de la Ligue des Champions. L’entraîneur espagnol du PSG a pris l’habitude de changer son équipe avant un grand match. Il risque de faire tourner son équipe, déjà pour donner des minutes aux remplaçants, mais aussi pour éviter une mauvaise blessure qui interviendrait au pire des moments. Donnarumma est carrément laissé au repos et n’est pas dans le groupe. Keylor Navas sera titulaire.

Les Rouge et Bleu se présenteraient en 4-3-3 avec le retour d’Hakimi dans le onze de départ, et de Beraldo sur les ailes. Le capitaine Marquinhos et Danilo sont pressentis pour débuter en charnière centrale. Dans l’entrejeu, on aura sans doute droit à un changement complet par rapport à Lorient. Exits les Lee, Ruiz et Mayulu pour laisser place à Zaïre-Emery, Vitinha et Ugarte. Enfin devant, pas de Kylian Mbappé ni d’Ousmane Dembélé. On devrait plutôt retrouver le trio Asensio-Kolo Muani-Barcola.

Attention au Havre, qui joue une partie de son avenir en Ligue 1 sur la pelouse du Parc. A la recherche d’une victoire depuis le 10 mars, les Normands aligneraient un 5-3-2 renforcé avec Desmas dans le but. Nego et Operi prendraient les rôles de pistons, entourant une charnière composée de Sanganté, Youté et Lloris. Un cran plus haut sur le terrain, Kuzyaev sera chargé d’animer le jeu, aidé par Targhalline et Kechta. Devant, Luka Elsner opterait pour le duo Ayew-Sabbi.

