Ligue 1 : Le Havre est en grand danger !

Revenu en Ligue 1 cet été pour la première fois depuis la saison 2008/2009 et un court passage d’une année dans l’élite, Le Havre avait été récompensé pour sa belle saison 2022/2023 ponctuée par le titre de champion de Ligue 2. Porté par cet exercice probant, le club coaché par Luka Elsner et guidé par Mathieu Bodmer sur le plan de la planification sportive avait plutôt dépassé les attentes sur la première partie de saison. Essayant de mettre un jeu plaisant et se voulant offensif, Le Havre était clairement dans le ton dès le début en se retrouvant onzième à la mi-saison. Loin de s’enflammer pour autant, le HAC savait que sa mission principale était le maintien et qu’il allait se jouer jusqu’au bout. Et depuis cette victoire 3-1 face à l’Olympique Lyonnais le 14 janvier dernier, la situation s’est bien compliquée puisque les joueurs de Luka Elsner ont remporté un seul de leurs 12 derniers matches.

Affichant 3 nuls et 8 défaites sur cette période, Le Havre tourne au ralenti et dispose du moins bon bilan sur les dix dernières journées avec seulement quatre points acquis. Une mauvaise dynamique qui complique la tâche du Havre dans sa quête de maintien. Affichant des limites dans l’efficacité malgré sa volonté d’être offensif, Le Havre manque clairement de tranchant à l’image de la défaite 1-0 contre Nantes avec un seul tir cadré. Deuxième pire attaque de Ligue 1 (27 buts inscrits, seul Clermont fait pire avec 21 buts), Le Havre qui dispose d’une défense solide (38 buts concédés, 8e meilleure défense de Ligue 1 à égalité avec Monaco qui est pourtant deuxième) n’arrive pourtant pas à relancer la machine et n’a pas su profiter des confrontations contre des candidats directs au maintien. Sur la seconde partie de saison, Le Havre a partagé les points avec Lorient (3-3), a perdu contre Clermont (2-1), Montpellier (2-0), Nantes (1-0) et dernièrement contre le FC Metz (1-0). Une dernière défaite qui fait très mal dans cette dernière ligne droite.

Une fin de saison de tous les dangers

Pourtant quinzième avant cette rencontre et disposant d’une avance de deux points sur les Mosellans, Le Havre a craqué au retour des vestiaires suite à un nouveau but de l’inévitable Georges Mikautadze. Alors qu’Emmanuel Sabbi ne compte qu’un but sur les onze derniers matches disputés et que Mohamed Bayo compte également une réalisation sur ses 14 dernières apparitions, la réponse n’est pas venue, faute d’une attaque en panne sèche. Une situation inquiétante pour Le Havre qui ne parvient plus à concrétiser ses temps forts. C’est d’ailleurs le quinzième match sur trente où Le Havre n’a pas su marquer lors d’un match de Ligue 1. Glissant comme barragiste à quatre journées de la fin, le club normand sait qu’il n’aura plus vraiment le droit à l’erreur. Pour autant, le HAC veut afficher un visage conquérant à l’image de son coach Luka Elsner : «il y a toujours quelque chose à faire, une carte à jouer, des discours, des mots, des choix qui peuvent changer la donne, affirme l’entraîneur. Quand on ne peut pas se raccrocher à la confiance, on se raccroche à l’espoir. L’espoir existe, même si le sentiment aujourd’hui, c’est celui d’une grande tristesse.»

Le Slovène qui est conscient de la désillusion de son équipe sait qu’il va falloir vite se remobiliser : «évidemment que cette défaite porte un coup au moral. Oui, c’est difficile, oui il sera difficile de dormir. Mais en termes de points, nous ne sommes pas loin des possibilités de nous maintenir et on doit vivre de ça. On doit repartir à la bataille, même si nous avons un genou à terre, voire plus qu’un genou ce soir.» Une réaction d’orgueil qui devra vite arriver comme l’a souligné Oualid El-Hajjam : «si on a peur, on peut arrêter de jouer dès maintenant. Ça reste des adversaires très costauds, mais Clermont a fait un nul contre Paris (1-1) récemment. Si on est pessimistes, qu’on craint ces équipes-là, autant arrêter dès maintenant et aller en L2 directement. Mais ce n’est pas le cas. Mentalement, on est assez fort pour garder cet espoir. Ça va le faire». Car oui, si la dynamique inquiète, le calendrier compliqué qui se présente au HAC n’est pas de nature à rassurer. Devant rebondir samedi face au Paris Saint-Germain, les Normands recevront Strasbourg le samedi 4 mai avant de se déplacer à Nice le samedi 11 mai. Enfin, Le Havre recevra l’Olympique de Marseille le samedi 18 mai pour conclure l’exercice. Une fin de saison difficile s’annonce pour Le Havre qui est à une longueur de Metz premier non-relégable et ne compte que deux points d’avance sur Lorient qui est le premier relégable. Voulant éviter la relégation directe et si possible les barrages, le HAC a grandement besoin de points.