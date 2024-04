L’attaque du HAC est à l’arrêt !

Le Havre n’y arrive plus. Auteur d’une première partie de saison plus que prometteuse, le club normand vit une période bien moins faste depuis le retour de la trêve hivernale. Vainqueurs de l’OL, le 14 janvier dernier, les Ciel et Marine n’ont, en effet, regoûté au succès qu’à une petite reprise, face à Toulouse (1-0), lors de la 25e journée de Ligue 1. Pour le reste, le bilan est alarmant : 3 nuls et 7 défaites. De quoi placer le club doyen à une inquiétante 15e place avec seulement deux petits points d’avance sur le FC Lorient, barragiste et disposant d’un match en retard. Une nouvelle fois défaits, ce dimanche face aux Canaris (0-1), dans une rencontre ô combien importante pour le maintien, les hommes de Luka Elsner ont rendu les armes sur le fil.

1 seul tir cadré face aux Canaris…

Entré en jeu quelques instants auparavant, Abdoul Kader Bamba ne se faisait logiquement pas prier pour punir le HAC d’une belle frappe du droit à l’entrée de la surface (90+3e). Précieux pour le FCN, ce résultat place en revanche la formation normande dans une situation de plus en plus angoissante. «Un match nul aurait été équitable. On prend ce but dans les dernières minutes, ça fait mal, surtout contre un concurrent direct. Mais il reste encore cinq matchs, il ne faut pas baisser la tête. On va continuer à se battre, on a un match très important qui arrive dans une semaine. Mais c’est vrai que quand on prend ce but dans les dernières minutes, c’est dur», concédait d’ailleurs André Ayew, quelque peu abattu au micro de Prime Video.

Au-delà de ce nouveau revers, le huitième sur les dix derniers matches toutes compétitions confondues du HAC, cette défaite a une nouvelle fois permis de constater les défaillances offensives des coéquipiers de l’ancien Marseillais. Depuis ce huitième de finale de Coupe de France perdu (1-3) contre le Racing Club de Strasbourg, les Normands n’ont inscrit que quatre petits buts en neuf journées de Ligue 1. Un rendement bien trop faible pour espérer mieux sur le plan comptable. «Notre première (mi-temps) est ratée dans l’énergie, il y a beaucoup de fébrilité. Il y avait certainement une petite peur de se rater et le système n’était pas le mieux adapté (…) On paie cette inefficacité dans la surface de réparation. On a été timides et pas suffisamment entreprenants et comme souvent dans le football, on se fait punir dans le pire moment du match», regrettait, en ce sens, Luka Elsner au coup de sifflet final.

Le coup de la panne se confirme

Et pour cause, face au FC Nantes, le HAC a (encore) montré un visage décevant sur le plan offensif. Au total, les pensionnaires du Stade Océane n’ont d’ailleurs cadré qu’une petite frappe en dix tentatives. Une timide reprise de Daler Kuzyaev captée sans aucun problème par Alban Lafont. Pour le reste, Emmanuel Sabbi, combattif et souvent trouvé par ses partenaires, a souvent pêché dans le dernier geste. Brouillon, l’attaquant américain a notamment perdu le cuir à 18 reprises, soit le plus haut total derrière Christopher Opéri, lui aussi très peu en réussite malgré 12 centres tentés (3 ont seulement trouvé un partenaire…). Aligné à la pointe de l’attaque, André Ayew a bien pensé donner la victoire aux siens mais sa frappe échouait au pied du poteau du portier nantais après un superbe rush solitaire (78e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 14 Nantes 31 29 -17 9 4 16 28 45 15 Le Havre 28 29 -10 6 10 13 27 37

Quelques instants plus tard, sa reprise d’un tacle rageur était repoussée in extremis par un Nicolas Pallois vigilant sur sa ligne (85e). Entré en jeu pour le dernier quart d’heure, le jeune Steve Ngoura (19 ans), très prometteur notamment dans son jeu dos au but, a également tenté de faire la différence. En vain. De bout en bout, le HAC n’aura jamais trouvé la faille, à l’image de cette dernière déviation de Mohamed Bayo contrée de justesse par l’impérial Nicolas Pallois (89e). Pas assez tueurs face au but, trop peu inspirés et globalement en manque de réussite, les Havrais étaient finalement une nouvelle fois punis dans les derniers instants. Un scénario rappelant celui vécu Dcontre Reims où le HAC avait, là aussi, baissé la garde dans le temps additionnel. Deuxième pire attaque du championnat de France (27 buts marqués), juste devant Clermont (21 réalisations), Le Havre va donc rapidement devoir régler la mire dans les derniers mètres adverses pour éviter une relégation en fin de saison. Premiers éléments de réponse, le week-end prochain, lors de la réception du FC Metz, dix-septième…