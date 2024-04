FC Metz : Georges Mikautadze a tout renversé

Il y a encore quelques semaines seulement, le FC Metz était déjà annoncé en Ligue 2. Longtemps dans le bas de tableau aux côtés de Clermont, les Grenats semblaient avoir perdu espoir dans la course au maintien après la débâcle subie contre Monaco (2-5). Des huées et des projectiles ont été lancés dans Saint-Symphorien, quand des chants «On est en Ligue 2» étaient entonnés dans le même temps par une partie du public. Le coach László Bölöni s’était même montré piquant envers son groupe et son gardien Alexandre Oukidja, coupable d’une grossière erreur.

Mais depuis, le FC Metz a retrouvé un élan d’espoir et il s’appelle Georges Mikautadze (23 ans). Vendu à l’Ajax Amsterdam l’été dernier en échange de 16 M€, l’attaquant géorgien a fait son grand retour à Metz cet hiver. Dans une situation compliquée où il n’avait disputé que 338 minutes de jeu avec les Lanciers, sans pouvoir marquer, le meilleur buteur du FCM de la saison passée (23 réalisations en L2) est revenu en prêt à Metz, où il avait déjà été buteur à deux reprises sur les trois premiers matchs d’août, avant son transfert aux Pays-Bas.

Un retour plus que décisif

«Je suis content, j’entendais des choses sur moi… que j’étais revenu pour ma gueule, pour jouer pour moi. Je n’ai pas aimé cela. Je suis revenu pour le maintien du FC Metz, je suis à fond avec l’équipe et je donne tout pour laisser Metz en Ligue 1», avait-il expliqué lors de son doublé contre Lens (2-1). Car depuis son retour, le Géorgien a attendu d’affronter son club formateur, l’Olympique Lyonnais (1-2), pour relancer son compteur et permettre à Metz de l’emporter ensuite contre Nantes, puis Clermont. «Revenir m’a fait beaucoup de bien. J’essaye de faire le maximum pour que le club se maintienne, il le mérite. Je suis revenu parce que je n’avais pas envie de le laisser dans cette galère. Metz, c’est ma deuxième maison», explique-t-il dans L’Équipe.

Auteur de deux doublés consécutifs contre Brest (3-4), puis Lens, son efficacité a permis aux Grenats de revenir à hauteur de Lorient, barragiste à la différence de buts. Celui qu’on surnomme le Roi Georges, en Lorraine, a offert un total de huit points au FC Metz grâce à ses 9 buts en 15 rencontres qui font énormément de bien à László Bölöni, qui s’était déjà plaint de l’efficacité de ses buteurs. Sa justesse technique et son sens du placement redonne de la joie à un public de Saint-Symphorien qui était au bord de l’implosion.

Quel avenir pour Georges Mikautadze ?

En clair, Georges Mikautadze fait partie des attaquants qui ont rapporté le plus de points à leur équipe, aux côtés d’Alexandre Lacazette, Terem Moffi et Kylian Mbappé. Un sentiment qu’il avait oublié lors de son passage à l’Ajax. «Cela m’avait manqué de marquer, faire vibrer les supporters, cela m’a manqué pendant mon passage compliqué à l’Ajax Amsterdam», expliquait-il après son doublé contre les Sang et Or. «J’ai passé plus de deux mois à l’hôtel. J’étais seul dans cette chambre, je devenais fou. Le club ne m’aidait pas beaucoup pour chercher un appartement. Je ne connaissais personne, je ne parlais pas la langue : les conditions n’étaient pas réunies pour que je réussisse. J’ai été déçu. D’ailleurs, je suis prêté mais ils ne prennent aucune nouvelle. À l’Ajax, on m’a oublié», lâche-t-il dans les colonnes de L’Équipe.

Et sa fin de saison risque d’être mouvementée. En plus de l’objectif du maintien en tête, l’ex-Lyonnais va disputer le premier tournoi majeur de l’histoire de la Géorgie, à l’Euro 2024. L’occasion pour lui de se montrer encore au grand public et de montrer à l’Ajax Amsterdam qu’ils se sont trompés à son sujet. S’il appartient toujours aux Lanciers, Mikautadze dispose d’une option d’achat dans son prêt avec Metz, qui aura donc le dernier mot. Une rencontre est d’ailleurs prévue entre les dirigeants ajacides et l’entourage du joueur, mais pour l’instant, place au maintien de son club en Ligue 1. Et cela passera d’abord par un match plus que décisif contre Le Havre, dimanche, à quatre journées de la fin du Championnat.