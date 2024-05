Lorient : le centre d’entraînement envahit par des ultras lorientais !

À Lorient, la tension est à son comble ! Une nouvelle fois battu par Toulouse le week-end dernier, le club du Morbihan a grandement contrarié ses chances dans la course au maintien. Les supporters en ont d’ailleurs pris davantage conscience après la rencontre. Au moment où les joueurs sont venus saluer le kop des Merlus Ultras, les esprits se sont échauffés et des «Le Bris démission» sont descendus des tribunes. À quelques jours d’un nouveau déplacement périlleux sur la pelouse de Lens, plus que jamais impliqué dans la course à l’Europe, les fans lorientais en ont rajouté une couche.

Selon les informations rapportées par Ouest-France, une quarantaine d’ultras lorientais en colère ont interrompu la séance d’entraînement, ce jeudi matin. Pendant plusieurs minutes, ces derniers ont fait passer plusieurs messages aux joueurs ainsi qu’aux membres du staff. Une démarche qui en dit long sur le climat délétère qui règne au sein du club morbihannais, avant-dernier de Ligue 1 avec 3 points de retard sur la place de barragiste occupée par Metz.