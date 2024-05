Jérémy Doku et 3 autres joueurs font condamner l’UNFP

Révélation de la Premier League cette saison, ce n’est pas sur le terrain de football que Jérémy Doku a fait parler de lui hier. L’ancien joueur de Rennes (2020-2023), ainsi que trois autres joueurs, ont remporté leur bataille judiciaire à la suite d’un litige contre l’UNFP. Les joueurs reprochaient au syndicat des joueurs une atteinte à leur droit à l’image. Pour eux, l’UNFP manquait de transparence dans l’usage des fonds rapportés par Panini, mais aussi s’opposait à ce que leur image collective soit utilisée sans contrepartie.

La suite après cette publicité

Jérémy Doku, actuel joueur de Manchester United, Jérémy Pied (champion de France avec Lille en 2021), Bruno Ecuele Manga (défenseur de Niort et ancien joueur de Lorient) et Vincent Bessat (ex-joueur de Nantes et de Caen), estiment que l’UNFP n’est pas légitime pour utiliser et commercialiser leur image. La justice leur a donné raison hier et a estimé que l’UNFP n’apportait pas la preuve que sa filiale commerciale, liée par un contrat avec l’entreprise Panini, était titulaire des droits à l’image des joueurs. « Les montants des dommages et intérêts que nous devons verser sont extrêmement faibles puisque les joueurs réclamaient des centaines de milliers d’euros et que ces sommes s’élèvent finalement en tout et pour tout à 6500 euros soit entre 1000 et 2000 par joueur », a indiqué Emmanuel Ronco, avocat de l’UNFP, à l’AFP.